Известная ливанская журналистка вылетела в Эр-Риад для интервью с аль-Харири

Известная ливанская журналистка Паула Якубиан в ближайшее время вылетит в Эр-Риад, чтобы сделать интервью с экс-премьер министром Саадом аль-Харири.

Это интервью с нетерпением ждет весь арабский мир в наджеде услышать, почему аль-Харири не возвращается в Бейрут. Ранее ливанские власти, а также представители "Хизбаллы" заявляли, что аль-Харири насильно удерживают в Саудовской Аравии.

После того, как стало известно о готовящемся интервью с аль-Харири, в социальных сетях появились слухи о том, что Эр-Риад отказал во въезде ливанским телевизионщикам.

Паула Якубиан в своем Twitter опровергла слухи, написав, что крайне мало времени на подготовку интервью. Из-за этого она вылетает в Саудовскую Аравию одна. Ассистировать на съемках ей будут саудовские коллеги.





