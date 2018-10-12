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"Иерусалимская интифада". Очередной "марш" на границе сектора Газы

время публикации: 17:34 | последнее обновление: 18:24 блог версия для печати фото
"Иерусалимская интифада". Очередной "марш" на границе сектора Газы
"Иерусалимская интифада". Очередной "марш" на границе сектора Газы

В пятницу, 12 октября, около 17:00 на границе сектора Газы начался очередной "марш возвращения", на этот раз названный его организаторами "Иерусалимской интифадой". Хамасовский "Палестинский информационный центр" (ПИЦ) сообщает, что к разделительному забору пришли тысячи палестинцев.

Участники беспорядков швыряют камни и самодельные взрывные устройства в сторону израильских военнослужащих, а также жгут покрышки.

ПИЦ публикует фотографии, на которых видно, что среди "мирных демонстрантов" – немало несовершеннолетних.

Военный корреспондент службы новостей "Хадашот 2" Нир Двори опубликовал в своем твиттере снимок, на котором трое палестинцев, лица которых закрыты платками, стреляют из арбалетов. Снимок сопровождает надпись: "Новое оружие. Демонстрация у забора возле Рафиаха".

В 18:10 ПИЦ сообщил данные, полученные из минздрава Газы: в результате действий израильских военнослужащих в центральной части сектора Газы, в районе Аль-Бурейджа, а также к востоку от Рафиаха, убиты 5 участников беспорядков.



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