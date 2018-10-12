"Иерусалимская интифада". Очередной "марш" на границе сектора Газы

В пятницу, 12 октября, около 17:00 на границе сектора Газы начался очередной "марш возвращения", на этот раз названный его организаторами "Иерусалимской интифадой". Хамасовский "Палестинский информационный центр" (ПИЦ) сообщает, что к разделительному забору пришли тысячи палестинцев.

Участники беспорядков швыряют камни и самодельные взрывные устройства в сторону израильских военнослужащих, а также жгут покрышки.

ПИЦ публикует фотографии, на которых видно, что среди "мирных демонстрантов" – немало несовершеннолетних.

Военный корреспондент службы новостей "Хадашот 2" Нир Двори опубликовал в своем твиттере снимок, на котором трое палестинцев, лица которых закрыты платками, стреляют из арбалетов. Снимок сопровождает надпись: "Новое оружие. Демонстрация у забора возле Рафиаха".

נשק חדש. הפגנה על הגדר ליד רפיח. pic.twitter.com/EAQZ9Go1Fg — nir dvori (@ndvori) 12 октября 2018 г.

В 18:10 ПИЦ сообщил данные, полученные из минздрава Газы: в результате действий израильских военнослужащих в центральной части сектора Газы, в районе Аль-Бурейджа, а также к востоку от Рафиаха, убиты 5 участников беспорядков.





