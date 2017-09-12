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Ближний Восток

Аятолла Хаменеи сообщил о смерти Нобелевской премии мира

время публикации: 11:48 | последнее обновление: 11:48 блог версия для печати фото
Аятолла Хаменеи

Верховный лидер Исламской революции великий атолла Али Хаменеи призвал мусульманские страны вмешаться в происходящее в Мьянме и положить конец преследованию мусульман.

"Конечно, я не говорю об отправке войск. Но мы должны оказать политическое и экономическое давление на правительство Мьянмы, привлечь внимание международных организаций к творимым им преступлениям", - уточнил он.

Особое возмущение иранского лидера вызвало пассивность Анг Сан Су Чжи, возглавляющей правительство Мьянмы. В 1991 году она была удостоена Нобелевской премии мира. По мнению Хаменеи, ее бездействие – свидетельство смерти этой престижной награды.

Ситуация в штате Ракхайн (Аракан) на западе Мьянмы резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа", которую власти республики считают террористической организацией, совершили нападения на десятки опорных пунктов полиции.

По официальным сведениям, число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы за последнюю неделю превысило 400 человек. Большинство убитых – боевики-рохинджа. Более 2.600 домов сожжены, а около 38 тысяч человек из Ракхайна были вынуждены спасаться бегством в Бангладеш.

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