Гендиректор МАГАТЭ: Иран соблюдает "ядерное соглашение"

Тегеран выполняет свои обязательства в рамках соглашения по иранской ядерной программе, заключенного в 2015 году. Об этом в понедельник, 11 сентября, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано.

При этом Амано отметил, что в последнее время МАГАТЭ усилило надзор за расположенными в Иране ядерными объектами, передает информационное агентство Reuters.

Ранее представитель США в ООН Никки Хейли призвала допустить на иранские ядерные объекты международных инспекторов. Тегеран ответил отказом, заявив, что для этого нет никаких оснований.

"Администрация Дональда Трампа постоянно обвиняет Иран в нарушении соглашений о судьбе иранских ядерных разработок. Международное сообщество давно привыкло не обращать внимания на эти заявления", – сказал член комитета по иностранным делам и обороне иранского парламента Мохаммад Ибрагим Резайи.

"США пытаются убедить Международное агентство по атомной энергии отправить в Иран американских инспекторов, хотя у тех не будет никаких законных полномочий, и их никто не допустит на наши объекты", – добавил Резайи.

С призывом о допуске американских инспекторов Хейли выступила в Вене, после встречи с гендиректором МАГАТЭ. По ее словам, особые подозрения вызывают ядерные объекты, существование которых официальный Тегеран отрицает.