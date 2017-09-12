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Ближний Восток

ХАМАС готов подчиниться ПНА в обмен на отмену санкций

время публикации: 10:00 | последнее обновление: 10:00 блог версия для печати фото
ХАМАС готов подчиниться ПНА в обмен на отмену санкций

ХАМАС готов распустить администрацию сектора Газы при условии формирования правительства национального единства и отмены экономических санкций, введенных Палестинской национальной администрацией. Фактически, это означает подчинение ПНА.

Напомним, что глава ПНА Махмуд Аббас в последние месяцы принял решение о значительном сокращении зарплат работников общественного сектора и прекращении оплаты поставок в сектор электроэнергии. В результате Газа осталась без электричества.

Несколько дней назад лидер ХАМАСа на Западном Берегу Хасан Юсеф заявил в интервью газете, что группировка будет готова установить долгосрочное перемирие с Израилем в обмен на снятие блокады сектора Газы.

Он подчеркнул, что население Газы имеет право жить как все нормальные люди. Это означает свободу передвижения и возможность доставки в сектор товаров. Хасан Юсеф также отметил, что на слово ХАМАСа можно положиться.

По его словам, после окончания "войны 2014 года" группировка прекратила ракетные обстрелы израильской территории. Главарь террористов добавил, что это не только стратегический интерес, но и демонстрация готовности соблюдать соглашения.

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