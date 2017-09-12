12 сентября 2017 г.
последняя новость: 19:21
Дана Интернешнл спасет мир
Галкин сцепился с Михайловым
Бондарчук обидел любовницу
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:15 Главарь "Хизбаллы" заявил о победе в войне с ИГ
14:07 Парламент Ирака требует предотвратить курдский референдум
13:19 Российский генерал сообщил об освобождении 85% территории Сирии
12:18 В Ираке приговорен к казни российский террорист
11:48 Аятолла Хаменеи сообщил о смерти Нобелевской премии мира
11:15 ИГ взяло на себя ответственность за убийство 18 полицейских на Синае
10:00 ХАМАС готов подчиниться ПНА в обмен на отмену санкций
09:20 Саудовская Аравия сообщила о предотвращении теракта в министерстве обороны
08:26 Турция подписала соглашение о покупке российских С-400
08:02 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 12 сентября
Ближний Восток

Главарь "Хизбаллы" заявил о победе в войне с ИГ

время публикации: 18:15 | последнее обновление: 18:15 блог версия для печати фото
Главарь "Хизбаллы" заявил о победе в войне с ИГ

Генеральный секретарь ливанской группировки "Хизбалла" Хасан Насралла заявил, что правительственная армия Сирии и ее союзники одержали победу над террористами "Исламского государства". По его словам, остались только отдельные очаги сопротивления.

"Проект повстанцев и их спонсоров с треском провалился. Враг вынужден вступать в переговоры, чтобы спасти хоть что-то", - сообщил он, добавив, что конфликт в Сирии стал результатом попытки США, Израиля, Саудовской Аравии и Катара нанести поражение силам сопротивления.

Насралла рассказал, что в 2011 году, вскоре после начала военных действий в Сирии, он встретился с Верховным лидером Исламской республики Иран аятоллой Али Хаменеи. На этой встрече была определена стратегия дальнейших действий.

"Тогда все были уверены, что падение режима Асада – дело двух-трех месяцев. Но я сказал аятолле, что если мы не выступим на войну в Дамаске, нам придется воевать в Ливане. Он поддержал меня, добавив, что и Тегеран может стать полем боя", - вспомнил главарь террористов.

Отметим, что начальник штаба группировки российских войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин сообщил 12 сентября, что сирийское правительство контролирует около 85% территории страны.

"До полного уничтожения ИГИЛ на территории Сирии осталось освободить около 27 тыс. кв. км территории республики", - сообщил военачальник, добавив, что боевые действия против террористов продолжатся до уничтожения "Исламского государства" и "Джабхат ан-Нусра".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 сентября 2017 г.
Российский генерал сообщил об освобождении 85% территории Сирии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 сентября 2017 г.
"Едиот Ахронот": Москва посоветовала Асаду и Насралле не отвечать на удар Израиля







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 12 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017