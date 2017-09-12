Главарь "Хизбаллы" заявил о победе в войне с ИГ

Генеральный секретарь ливанской группировки "Хизбалла" Хасан Насралла заявил, что правительственная армия Сирии и ее союзники одержали победу над террористами "Исламского государства". По его словам, остались только отдельные очаги сопротивления.

"Проект повстанцев и их спонсоров с треском провалился. Враг вынужден вступать в переговоры, чтобы спасти хоть что-то", - сообщил он, добавив, что конфликт в Сирии стал результатом попытки США, Израиля, Саудовской Аравии и Катара нанести поражение силам сопротивления.

Насралла рассказал, что в 2011 году, вскоре после начала военных действий в Сирии, он встретился с Верховным лидером Исламской республики Иран аятоллой Али Хаменеи. На этой встрече была определена стратегия дальнейших действий.

"Тогда все были уверены, что падение режима Асада – дело двух-трех месяцев. Но я сказал аятолле, что если мы не выступим на войну в Дамаске, нам придется воевать в Ливане. Он поддержал меня, добавив, что и Тегеран может стать полем боя", - вспомнил главарь террористов.

Отметим, что начальник штаба группировки российских войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин сообщил 12 сентября, что сирийское правительство контролирует около 85% территории страны.

"До полного уничтожения ИГИЛ на территории Сирии осталось освободить около 27 тыс. кв. км территории республики", - сообщил военачальник, добавив, что боевые действия против террористов продолжатся до уничтожения "Исламского государства" и "Джабхат ан-Нусра".