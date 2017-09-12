Парламент Ирака требует предотвратить курдский референдум

Парламент Ирака на состоявшемся 12 сентября заседании выступил против проведения референдума о независимости иракского Курдистана. Он должен пройти 25 сентября на территории Курдского автономного района и провинции Киркук.

В принятой депутатами резолюции содержится требование, чтобы правительство сделало все возможное для сохранения территориальной целостности Ирака. Там же отмечается, что премьер-министр Хайдар аль-Абади должен начать диалог с лидерами курдов.

11 сентября глава Курдского автономного района Ирака Масуд Барзани отверг требование главы Лиги арабских государств Ахмада Абу аль-Гейта отменить референдум.

Абу аль-Гейт прибыл в Эрбиль, чтобы призвать курдское руководство начать диалог с правительством Ирака. Однако Барзани заявил, что делегация в Багдад будет направлена после референдума, а не до.