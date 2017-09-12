Российский генерал сообщил об освобождении 85% территории Сирии

Начальник штаба группировки российских войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин сообщил, что сирийское правительство контролирует около 85% территории страны.

"До полного уничтожения ИГИЛ на территории Сирии осталось освободить около 27 тыс. кв. км территории республики", - сообщил военачальник, добавив, что боевые действия против террористов продолжатся до уничтожения "Исламского государства" и "Джабхат ан-Нусра".

Он также заявил, что за последние сутки российские ВВС уничтожили в районе города Акерабат в центральной Сирии 180 объектов боевиков, в том числе, укрепленные районы, командные пункты, подземные укрытия, склады горюче-смазочных веществ и боеприпасов.

"Террористам перекрыты оставшиеся пути доставки боеприпасов и материальных средств. Несмотря на тяжелые потери, бандформирования продолжают оказывать серьезное сопротивление", - цитирует Лапина агентство РИА Новости.