12 сентября 2017 г.
последняя новость: 12:24
Дана Интернешнл спасет мир
Галкин сцепился с Михайловым
Бондарчук обидел любовницу
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:18 В Ираке приговорен к казни российский террорист
11:48 Аятолла Хаменеи сообщил о смерти Нобелевской премии мира
11:15 ИГ взяло на себя ответственность за убийство 18 полицейских на Синае
10:00 ХАМАС готов подчиниться ПНА в обмен на отмену санкций
09:20 Саудовская Аравия сообщила о предотвращении теракта в министерстве обороны
08:26 Турция подписала соглашение о покупке российских С-400
08:02 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 12 сентября
00:49 Гендиректор МАГАТЭ: Иран соблюдает "ядерное соглашение"
22:33 Израильские военнослужащие сообщили о стрельбе со стороны Египта
21:37 Сирийские СМИ сообщили, что над Ливаном были обстреляны истребители ЦАХАЛа
Ближний Восток

В Ираке приговорен к казни российский террорист

время публикации: 12:18 | последнее обновление: 12:19 блог версия для печати фото
В Ираке приговорен к казни российский террорист

Уголовный суд Багдада приговорил к смертной казни через повешенье гражданина Российской Федерации, который был призван виновным в террористической деятельности. Россиянин сражался в рядах группировки "Исламское государство".

Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя судебной системы, он входил в состав "бригады аз-Заркави". Его удалось захватить после того, как все боеприпасы были израсходованы.

В ходе следствия боевик признался в совершении нескольких терактов. Также отмечается, что вынесенный приговор может быть обжалован в суде высшей инстанции.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 сентября 2017 г.
Ирак захватил 1.400 жен и детей иностранных боевиков, среди них россияне







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 12 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017