В Ираке приговорен к казни российский террорист

Уголовный суд Багдада приговорил к смертной казни через повешенье гражданина Российской Федерации, который был призван виновным в террористической деятельности. Россиянин сражался в рядах группировки "Исламское государство".

Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя судебной системы, он входил в состав "бригады аз-Заркави". Его удалось захватить после того, как все боеприпасы были израсходованы.

В ходе следствия боевик признался в совершении нескольких терактов. Также отмечается, что вынесенный приговор может быть обжалован в суде высшей инстанции.