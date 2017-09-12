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Ближний Восток

Саудовская Аравия сообщила о предотвращении теракта в министерстве обороны

время публикации: 09:20 | последнее обновление: 09:20 блог версия для печати фото
Саудовская Аравия сообщила о предотвращении теракта в министерстве обороны

В Саудовской Аравии предотвращена попытка совершить теракт в здании министерства обороны. Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на официальные источники в королевстве.

По подозрению в организации теракта арестованы два гражданина Йемена, два саудовских подданных подозреваются в том, что оказывали им помощь в подготовке нападения.

Как сообщается, йеменцы были обучены обращению с поясами смертников, а у них дома были обнаружены вооружения, в том числе – гранаты и стрелковое оружие.

Неясно, принадлежат ли задержанные к террористической группировке "Исламское государства" или являются хуситами. И джихадисты, и шииты уже совершали теракты в Саудовской Аравии.

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