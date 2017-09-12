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Ближний Восток

ИГ взяло на себя ответственность за убийство 18 полицейских на Синае

время публикации: 11:15 | последнее обновление: 11:15 блог версия для печати фото
ИГ взяло на себя ответственность за убийство 18 полицейских на Синае

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт, произошедший 11 сентября в городе эль-Ариш на северо-востоке Синайского полуострова. Жертвами атаки, по последним данным, стали 18 египетских полицейских.

Конвой, состоявший из бронированных автомобилей, попал в хорошо спланированную засаду. Атака началась с того, что заминированная машина протаранила полицейский бронеавтомобиль и взорвалась, нанеся значительный ущерб четырем транспортным средствам.

После этого полицейских атаковали боевики, которых, как утверждает газета "Аль-Ахрам", было несколько десятков. Они добивали раненых и расстреливали полицейских медиков, пытавшихся оказать помощь пострадавшим.

С начала антитеррористической операции летом 2013 года на Синае погибли сотни солдат и полицейских, были уничтожены тысячи террористов. Однако, несмотря на значительные усилия, властям не удается взять ситуацию под контроль.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 сентября 2017 г.
Теракт на севере Синая, погибли полицейские







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