ИГ взяло на себя ответственность за убийство 18 полицейских на Синае

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт, произошедший 11 сентября в городе эль-Ариш на северо-востоке Синайского полуострова. Жертвами атаки, по последним данным, стали 18 египетских полицейских.

Конвой, состоявший из бронированных автомобилей, попал в хорошо спланированную засаду. Атака началась с того, что заминированная машина протаранила полицейский бронеавтомобиль и взорвалась, нанеся значительный ущерб четырем транспортным средствам.

После этого полицейских атаковали боевики, которых, как утверждает газета "Аль-Ахрам", было несколько десятков. Они добивали раненых и расстреливали полицейских медиков, пытавшихся оказать помощь пострадавшим.

С начала антитеррористической операции летом 2013 года на Синае погибли сотни солдат и полицейских, были уничтожены тысячи террористов. Однако, несмотря на значительные усилия, властям не удается взять ситуацию под контроль.