Турция подписала соглашение о покупке российских С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения из Астаны сообщил журналистам, что Анкара внесла первый взнос за российские зенитно-ракетные комплексы C-400, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Hürriyet.

"Наши друзья уже подписали (соглашение) по С-400. Насколько я знаю, также был выплачен первый взнос. Процесс продолжится передачей кредита нам от России. И я, и господин (президент РФ Владимир) Путин решительно настроены по этому вопросу", – сказал Эрдоган.

Информацию о подписании договора в интервью ТАСС подтвердил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин. "Контракт подписан, готовится к выполнению. Вы знаете, С-400 – это одна из сложнейших систем, состоящая из целого набора технических средств, поэтому здесь есть много нюансов. Могу лишь гарантировать, что все принимаемые решения по данному контракту строго соответствуют нашим стратегическим интересам. В этой связи нам вполне понятна реакция некоторых западных стран, которые пытаются оказать давление на Турцию", – цитирует агентство заявление Кожина. Он также отметил, что на эти системы существует очередь: "Это страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и некоторые государства – члены ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Заявок большое количество, ряд стран проявляет предметный интерес к этой системе". Однако, отметил Кожин, это очень дорогостоящая техника, поэтому не все могут себе позволить ее покупку. "Имеющиеся сейчас контракты на эти системы полностью загрузили предприятия, которые их производят", – добавил он.

Напомним, что еще 28 апреля этого года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью газете Haberturk, что Москва и Анкара достигли принципиальной договоренности о поставке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Тогда же были начаты переговоры о цене и условиях оплаты.

Чавушоглу отмечал весной, что решение о покупке С-400 было принято после того, как партнеры по NATO отказались поставлять Турции современные системы противоракетной обороны.

Вопрос о поставках Турции ЗРК С-400 обсуждался и 3 мая на встрече Эрдогана и Путина в Сочи, и позже.

О турецко-российских переговорах по поводу поставок ЗРК С-400 известно с ноября 2016 года. Тогда о том, что такие переговоры идут, заявил министр обороны Турции Фикри Ышык, который выражал надежду на то, что, благодаря проводимым Турцией многосторонним переговорам, "страны NATO проявят более серьезную инициативу, и у Турции появится система, отвечающая требованиям альянса", говорится в сообщении. При этом глава минобороны Турции подчеркивал, что Анкара не будет пренебрегать предложениями России и стремится к налаживанию собственной производства таких систем.

В настоящее время ЗРК С-400 обеспечивает безопасность аэродрома на базе Хмеймим в Сирии, где дислоцированы российские боевые самолеты, а также в воздушном пространстве над остальной территорией западной Сирии. В период конфликта между Москвой и Анкарой российские военные и политики заявляли, что эта система может быть использована, в том числе, для уничтожения турецких военных самолетов.

Минобороны РФ заявляло, что не намерено оставлять эти системы в Сирии после завершения операции против группировок "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра".

В августе 2016 года министр обороны Ирана Хосейн Дехган заявлял, что Москва предложила Тегерану приобрести ЗРК С-400. Но позже он выступил с заявлением о том, что Иран не планирует покупать эти комплексы.

Российский ЗРК С-400 "Триумф" поступил на вооружение в 2007 году. Он предназначен для уничтожения как авиации, так и ракет противника. Радиус действия ЗРК составляет около 400 километров. Пока данная система стоит на вооружении только российской армии.