Палестинская автономия угрожает прекратить сотрудничество с ЦРУ

Руководство Палестинской автономии в Рамалле угрожает прекратить сотрудничество с Центральным разведывательным управлением США в сфере обмена развединформацией в качестве реакции на закрытие представительства ООП в Вашингтоне.

Служба новостей "Кан" сообщает со ссылкой на высокопоставленный источник в палестинской администрации, что в Рамалле ведется работа по пересмотру всех отношений с США, в том числе – в сфере безопасности, и что окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

Напомним, что 10 сентября госдепартамент США официально объявил о закрытии офиса Организации Освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне. Пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт подчеркнула: цель этого шага – вынудить палестинцев возобновить мирные переговоры с Израилем.

"Соединенные Штаты по-прежнему считают, что прямые переговоры между двумя сторонами являются единственным способом продвижения вперед. Мы не отступим и продолжим прилагать усилия для достижения прочного и всеобъемлющего мира", – говорится в заявлении Госдепа.

Генеральный секретарь исполнительного комитета ООП Саиб Арикат назвал решение администрации Трампа "опасной эскалацией", заявив: "Мы не уступим угрозам и запугиванию со стороны США".





