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Ближний Восток

СМИ: Трамп рассматривает предложение о предоставлении Ирану миллиардных кредитов

время публикации: 07:58 | последнее обновление: 08:15 блог версия для печати фото
Дональд Трамп
Джон Болтон и Майк Помпео
Хасан Роухани

Как сообщает интернет-издание Daily Beast со ссылкой на информированные источники, президент СЩА Дональд Трамп взвешивает возможность поддержать инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по предоставлению Ирана кредитов на сумму 15 миллиардов долларов.

Условием это должно стать возвращение режима аятолл за стол переговоров и отмена решений по поэтапному выходу из ядерных соглашений. Тегеран также должен взять на себя обязательства не препятствовать свободе мореходства в Персидском заливе и согласиться на переговоры по ближневосточному урегулированию в будущем.

Инициатива призвана компенсировать Ирану часть финансовых потерь, причиной которых стали введенные США санкции. Согласно публикации, ее поддерживает и государственный секретарь Майк Помпео. Добавим, что сторонник жесткого курса в отношении Ирана советник по национальной безопасности Джон Болтон, был несколько дней назад отправлен в отставку.

Сам президент, встречаясь 11 сентября с журналистами, дал понять, что не исключает возможности облегчения антииранских санкций. Он также выразил уверенность, что Иран заинтересован в соглашении.

"Они испытывают огромные финансовые трудности, санкции становятся все жестче. Посмотрим, что будет. Думаю, что потенциал Ирана огромен, огромен", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Добавим, что впервые о возможной встрече с иранским коллегой Трамп заявил в конце августа – в ответ на предложение Макрона. Он согласился с тем, что такая встреча будет содействовать преодолению кризиса. При этом Трамп отметил, что санкции отменены не будут.

27 августа Роухани напомнил об иранском условии. "США должны отменить санкции. Несправедливые и незаконные санкции. Иран никогда не стремился к обладанию ядерным оружием. Но если наши интересы не будут гарантированы, мы продолжим поэтапный выход из соглашений", - сказал он.

Однако 5 сентября японские СМИ сообщили, со ссылкой на осведомленные источники, что Белый дом предложил провести встречу между Трампом и Роухани. Согласно публикации, ее планируется назначить в Нью-Йорке, во время сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 11 сентября 2019 г.
СМИ: Болтон был уволен за отказ поддержать предложение Трампа о смягчении санкций против Ирана
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 сентября 2019 г.
Трамп подтвердил, что готов встретиться с Роухани
// NEWSru.co.il // В мире // 5 сентября 2019 г.
СМИ: США предложили провести встречу между Трампом и Роухани
// NEWSru.co.il // Экономика // 4 сентября 2019 г.
Иран требует 15 миллиардов за возврат к ядерным соглашениям





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Четверг, 12 сентября 2019 г.
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