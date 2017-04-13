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Ближний Восток

Аббас обещал "беспрецедентные меры" по преодолению раскола

время публикации: 11:08 | последнее обновление: 11:08 блог версия для печати

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, находящийся с визитом в Бахрейне, заявил, что в ближайшие дни объявит о беспрецедентных мерах по преодолению раскола на палестинской улице.

Он не стал разъяснять, о каких именно мерах пойдет речь. Однако, по мнению экспертов, возможно новое сокращение финансирования сектора Газы, в дополнение к 30% урезанию заработных плат.

Аббас также призвал Великобританию принести палестинцам извинения в связи с принятием декларации Бальфура в ноябре 1917 года. Чтобы исправить «историческую несправедливость», британцам также необходимо признать государство Палестина.

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