CNN: США располагают разведданными о подготовке к химической атаке в Идлибе

Американские разведывательные службы располагают перехваченными данными переговоров сирийских военных с экспертами-химиками, свидетельствующими о подготовке к атаке в Идлибе с применением зарина, передает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя властей США.

Согласно указанному источнику, данные перехвата были включены в отчет разведслужб, поданный через несколько часов после бомбардировки и последующего химического заражения значительной территории в Хан Шейхуне, повлекшего значительные человеческие жертвы.

Источник CNN заявил, что на момент авианалета Вашингтон не располагал однозначной информацией о планах сирийских ВВС нанести удар по Хан Шейхуну и возможных последствиях такой атаки. Он пояснил, что сбор разведывательной информации в Сирии или Ираке занимает значительное время и зачастую полученные данные не обрабатываются сразу, а требуют сбора дополнительных разведданных и оценки аналитиков.

Разведка США не располагает данными перехвата переговоров российских военных и разведслужб по поводу трагедии в Хан Шейхуне, отмечает CNN.

Напомним, что Белый дом возложил ответственность за гибель мирных граждан в Хан Шейхуне на президента Сирии Башара Асада. Дамаск отрицает свою вину. В Москве заявляют, что необходимо тщательное расследование происшедшего, и настаивают на том, что пока рано делать какие-либо выводы. Впрочем, вскоре после трагедии министерство обороны РФ заявляло, что сирийские ВВС разбомбили в Хан Шейхуне склад химического оружия, которое использовали исламисты, что привело к заражению местности.

По оценке американской разведки, в последние годы Сирия воссоздала подразделения химических войск, и есть признаки того, что режим Асада получил для этого помощь извне. Предполагается, что Россия способствовала восстановлению способности сирийской арми применять химическое оружие. Но конкретных и очевидных доказательств этого факта США не публиковали.

Собеседник CNN отметил, что после бомбардировки и химического заражения в Хан Шейхуне над больницей, куда приносили и привозили пострадавших был замечен российский беспилотный летательный аппарат.

Трагедия в Хан Шейхуне и ракетный удар ВМС США по Шайрату

Утром 4 апреля 2017 года в результате авиаудара и последующего химического заражения местности в Хан Шейхуне погибли около 90 человек (в их числе до 30 детей), примерно 560 были госпитализированы с отравлениями, ранениями и травмами.

В ночь на 7 апреля эсминцы ВМС США Ross и Porter выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по авиабазе Шайрат, расположенной примерно в 30 км от города Хомс. Авиабаза Шайрат была выбрана в качестве объекта ракетной атаки, поскольку именно ее сирийская авиация использует для вылетов на боевые операции в провинции Идлиб.

По оценке министерства обороны США, 58 из 59 крылатых ракет поразили намеченные цели. При этом два высокопоставленных представителя военного командования заявляли CNN, что в результате ракетного удара были ликвидированы около 20 самолетов сирийских ВВС. Позже министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что в результате американского ракетного удара по авиабазе Шайрат были уничтожены 20% самолетов, которые использовали сирийские ВВС. Была также приведена оценка минобороны США, согласно которой ракетный удар также причинил значительный ущерб средствам ПВО, системе топливного обеспечения авиабазы и складам боеприпасов.

Минобороны США подчеркивало, что ракетный удар был ответом на применение химического оружия против мирных граждан и что власти Сирии впредь будут осмотрительней с принятием решений о подобных атаках.

Телеканал CNN со ссылкой на оценку аналитиков IHS Jane's отмечал, что сирийские ВВС до удара по Шайрату располагали 262 боевыми самолетами. Впрочем, специалисты затрудняются с ответом на вопрос о том, какой процент этой авиатехники исправен и может использоваться для боевых вылетов. Приводилось также заявление министерства обороны России, согласно которому только 23 американские ракеты попали по целям на авиабазе Шайрат, уничтожив шесть самолетов МиГ-23.

Министерство обороны США публиковало спутниковые фотографии, сделанные компанией DigitalGlobe, на которых была показана авиабаза Шайрат после американского ракетного удара. По снимкам было видно, что авиабазе причинен значительный ущерб, многие бункеры сильно повреждены или полностью уничтожены. По оценке специалистов ImageSat International, детально изучивших спутниковые снимки, на авиабазе Шайрат были поражены, по меньшей мере, 44 цели (некоторые из них, по всей видимости, – неоднократно).

В американском оборонном ведомстве подчеркивали, что были приняты меры для того, чтобы минимизировать человеческие жертвы. Кроме того, отмечалось, что не наносились удары по объектам, где могли храниться арсеналы химического оружия.

В социальных сетях были распространены фотографии и видеозаписи, которые сделали российские военные и журналисты, прибывшие на авиабазу Шайрат после ракетного удара для оценки причиненного ущерба. Один из блогеров обратил внимание на то, что на фото базы Шайрат попали контейнеры, похожие на стандартные емкости для хранения химического оружия. Позже многие комментаторы, разбирающиеся в теме, отметили, что, на самом деле, на этих снимках показаны универсальные контейнеры для фронтовой авиации (БКФ), которые могут снаряжаться осколочными, кумулятивными или объемно-детонирующими боевыми элементами, похожие контейнеры могут использоваться и для химического оружия, но маловероятно, чтобы после применения они просто валялись на территории базы. Минобороны РФ выступало с опровержением того, что речь идет о контейнерах для химического оружия.

Перед ракетным ударом по Шайрату власти США предупредили о готовящейся операции возмездия не только партнеров по NATO и Израиль, но также Россию, поскольку Шайрат использовали в качестве вспомогательной базы и российские военные. Москва уведомила Дамаск, и, как утверждает командование армии Сирии, почти все самолеты успели покинуть авиабазу до нанесения удара. При этом на момент ракетного удара на базе оставались самолеты – идет ли речь о неисправных машинах или нет, неизвестно. Не была проведена и полная эвакуация личного состава.

Командование сирийской армии сначала заявляло о трех, потом о шести погибших, не уточняя идет ли речь о военных или гражданских лицах. Затем государственным сирийским агентством SANA была распространена информация о гибели девяти человек, в их числе четырех детей. Новостной сайт "Аль-Масдар" (ОАЭ) писал, что погибли шестеро военнослужащих, среди которых есть не только сирийцы. Достоверность всех публиковавшихся сведений о потерях сомнительна.





