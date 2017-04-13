13 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

Международная коалиция: сообщения об авиаударе по химскладу – намеренная дезинформация

время публикации: 17:02 | последнее обновление: 17:07 блог версия для печати

Войска международной коалиции под эгидой США не наносили по мухафазу Дир аз-Зур, на востоке Сирии авиаударов, жертвами которых стали сотни людей, заявил в четверг, 13 апреля, полковник ВВС США Джон Дорриан.

Напомним, что ранее в этот день командование вооруженных сил Сирии сообщило с помощью государственного телеканала об авиаударе "западной коалиции" по складу с химическим оружием на востоке страны.

Согласно сообщению, цитируемому сирийским государственным агентством SANA, на складе хранились запасы химического оружия джихадистов. В результате авиаудара погибли, как утверждается, сотни человек, большинство из которых – гражданские лица.

"Этот инцидент доказывает, что у таких группировок как "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра" существует возможность получать, перевозить, хранить и применять химическое оружие", – утверждается в сообщении командования сирийской армии.

Независимые источники пока не подтвердили сообщение командования армии Сирии о гибели сотен людей в результате химического заражения в мухафазе Дир аз-Зур. "Сирийские сведения неверны и похожи на намеренную дезинформацию", – приводит слова Дорриана новостное агентство Reuters. Представитель коалиции подчеркнул, что в указанное время никаких авиаударов на востоке Сирии произведено не было.

/mideast/13apr2017/sur_202.html

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Четверг, 13 апреля 2017 г.
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