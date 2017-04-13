13 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

Электростанция сектора Газы может прекратить работу через три дня

время публикации: 15:50 | последнее обновление: 15:50 блог версия для печати фото
Электростанция сектора Газы может прекратить работу через три дня

В четверг, 13 апреля, Управление электроэнергии сектора Газы сообщило о том, что деньги, полученные от Катара и Турции и предназначавшиеся на закупку дизельного топлива для местной электростанции, закончились.

Правительство ХАМАС, которому подчиняется Управление, предупредило: если Палестинская администрация продолжит требовать от властей сектора Газы платить налоги на дизельное топливо, то единственная электрическая станция сектора Газы остановит свою работу уже в ближайшее воскресенье, 16 апреля.

Отметим, что в марте Рамалла уведомила ХАМАС о том, что правительство Махмуда Аббаса отказывается участвовать в разрешении энергетического кризиса в секторе Газы.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 марта 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 февраля 2017 г.
Ханийя: Катар выделил еще 100 млн долларов на больницы и электричество Газы
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 января 2017 г.
Катар финансирует закупку топлива для электростанции Газы
// NEWSru.co.il // Экономика // 2 октября 2016 г.
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Четверг, 13 апреля 2017 г.
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