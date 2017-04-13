Электростанция сектора Газы может прекратить работу через три дня

В четверг, 13 апреля, Управление электроэнергии сектора Газы сообщило о том, что деньги, полученные от Катара и Турции и предназначавшиеся на закупку дизельного топлива для местной электростанции, закончились.

Правительство ХАМАС, которому подчиняется Управление, предупредило: если Палестинская администрация продолжит требовать от властей сектора Газы платить налоги на дизельное топливо, то единственная электрическая станция сектора Газы остановит свою работу уже в ближайшее воскресенье, 16 апреля.

Отметим, что в марте Рамалла уведомила ХАМАС о том, что правительство Махмуда Аббаса отказывается участвовать в разрешении энергетического кризиса в секторе Газы.