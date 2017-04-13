Предвыборное обещание Эрдогана: зимняя Олимпиада-2026

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, совершающий агитационный тур в преддверии референдума о введении президентского правления, прибыл в расположенный на северо-востоке страны город Эрзерум.

Выступая перед своими сторонниками, глава государства сообщил: он будет добиваться, чтобы их город стал столицей зимних Олимпийских игр 2026 года. Ранее идея была озвучена местными политиками от Партии справедливости и развития.

Предложение тем более привлекательно, что значительная часть инфраструктуры уже построена. Здесь расположены популярные горнолыжные курорты, а к Всемирной универсиаде 2011 года были возведены и ледовые арены.

Турция, входящая в двадцатку стран с самой мощной экономикой, ни разу не принимала Олимпийские игры. Она боролась за проведение летней Олимпиады 2020 года, однако в финале Стамбул уступил Токио. Эрдоган назвал это решение политическим.