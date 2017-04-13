Башар Асад: США "сфабриковали" предлог для авиаудара по Сирии

Президент Сирии Башар Асад дал в минувшую среду интервью новостному агентству AFP, в ходе которого заявил: он не имеет отношения к бомбардировке склада с химическим оружием, а обвинения, выдвигаемые против него – "полностью сфабрикованы".

Об этом пишет в четверг, 13 апреля, издание The Hill.

"У нас создалось впечатление, что Запад, и, в основном США, действуют заодно с террористами и выдумали эту историю, чтобы иметь предлог для нападения", – приводит издание слова сирийского лидера.

Напомним, что 4 апреля 2017 года в результате авиаудара и последующего химического заражения местности в Хан Шейхуне погибли около 90 человек (в их числе до 30 детей), примерно 560 были госпитализированы с отравлениями, ранениями и травмами.

В ночь на 7 апреля эсминцы ВМС США Ross и Porter выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по авиабазе Шайрат, расположенной примерно в 30 км от города Хомс. Авиабаза Шайрат была выбрана в качестве объекта ракетной атаки, поскольку именно ее сирийская авиация использует для вылетов на боевые операции в провинции Идлиб.

Накануне стало известно, что американские разведывательные службы располагают перехваченными данными переговоров сирийских военных с экспертами-химиками, свидетельствующими о подготовке к атаке в Идлибе с применением зарина, о чем сообщил 12 апреля телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя властей США.

Согласно указанному источнику, данные перехвата были включены в отчет разведслужб, поданный через несколько часов после бомбардировки.