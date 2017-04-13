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Ближний Восток

Спасены последние обитатели Мосульского зоопарка: Лола и Симба доставлены в Иорданию

время публикации: 10:45 | последнее обновление: 10:46 блог версия для печати фото
Спасены последние обитатели Мосульского зоопарка: Лола и Симба доставлены в Иорданию

В Иорданию доставлена два последних обитателя Мосульского зоопарка – лев Симба и медведица Лола. Животные помещены в ветеринарный центр, их ждет длительная реабилитация, в том числе, психологическая.

Восточный Мосул, где располагался зоопарк, на протяжении нескольких недель был ареной боев между иракской армией, шиитскими ополченцами и боевиками террористической группировки "Исламское государство",

Однако еще до начала боев этот район подвергался артиллерийским обстрелам и бомбардировкам, которые нанесли зоопарку значительный ущерб. Часть зверей разбежалась, многие погибли от голода и неподходящих условий.

Транспортировка уцелевших животных в Иорданию была организована благотворительным фондом Four Paws. Ветеринар Амир Халиль рассказывает, что звери не могли двигаться самостоятельно, страдая от многих заболеваний.

Новое испытание ждало их на границе – здесь животные в течение 12 дней ожидали разрешения на въезд. Теперь они постепенно набирают вес, хотя кормить их пока приходится вручную.

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