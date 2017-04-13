13 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

Аун приостановил на месяц деятельность парламента Ливана

время публикации: 09:47 | последнее обновление: 09:47 блог версия для печати фото
Мишель Аун

Президент Ливана Мишель Аун принял решение приостановить на один месяц работу ливанского парламента. Это решение призвано подтолкнуть депутатов к внесению поправок в закон о выборах.

13 апреля они должны был проголосовать за третье по счету продление своих полномочий – до 2018 года. Напомним, что нынешний состав парламента был избран в 2009 году на четырехлетний срок.

Следующее заседание состоится лишь 15 мая. По словам главы государства, это должно предоставить депутатам время для консультаций касательно проведения новых парламентских выборов.

Аун напомнил, что государство, пытающееся преодолеть затяжной политический кризис, не имеет права на меры, подрывающие народное доверие к демократическим институтам. Два предыдущих продления полномочий привели к массовым манифестациям.

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Четверг, 13 апреля 2017 г.
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