Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 13 апреля

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Четверг, 13 апреля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны шестеро палестинских арабов, которые разыскивались за террористическую деятельность. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Ночью была проведена очередная операция в деревне Сильуад, где были конфискованы угнанные автомобили и денежные средства, предназначенные для финансирования террора. В деревне Санур обнаружен тайник с оружием и боеприпасами.