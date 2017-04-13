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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 13 апреля

время публикации: 07:17 | последнее обновление: 07:17 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 13 апреля

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Четверг, 13 апреля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны шестеро палестинских арабов, которые разыскивались за террористическую деятельность. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Ночью была проведена очередная операция в деревне Сильуад, где были конфискованы угнанные автомобили и денежные средства, предназначенные для финансирования террора. В деревне Санур обнаружен тайник с оружием и боеприпасами.

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Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 12 апреля







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Четверг, 13 апреля 2017 г.
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