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Ближний Восток

Аббас подписал указ, предусматривающий арест за критику ПА в интернете

время публикации: 14:07 | последнее обновление: 14:07 блог версия для печати фото
Махмуд Аббас

В июле 2017 года председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас подписал указ, позволяющий арестовывать людей за нанесение ущерба "национальному единству" или "общественному укладу" посредством публикаций в интернете и в социальных сетях.

Срок наказания за нарушение указа – от года тюрьмы до пожизненного заключения, сообщает газета "Гаарец".

Палестинские правозащитные организации утверждают, что указ фактически позволяет отправить в тюрьму за любую критику в адрес Палестинской автономии и ее руководства. В то же время в палестинской прокуратуре заявляют, что цель указа – защита от кибер-преступлений и клеветы.

Согласно изданию, за последний месяц на основании указа были закрыты 30 интернет-сайтов и задержаны 5 журналистов. Еще четыре журналиста были вызваны на допрос в связи со своими публикациями в социальных сетях.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 августа 2016 г.
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// NEWSru.co.il // Пресса // 15 января 2015 г.
Конфликт ФАТХ и ХАМАС угрожает палестинской государственности. Обзор арабских СМИ







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