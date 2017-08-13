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Ближний Восток

В провинции Идлиб боевики расстреляли спасателей

время публикации: 12:53 | последнее обновление: 13:00 блог версия для печати фото
В провинции Идлиб боевики расстреляли спасателей

Неизвестные боевики атаковали расположенную в городе Сармин провинции Идлиб базу спасательной организации Сирийская гражданская оборона, которая также известна как "белые каски". Они убили семь медиков и угнали два автомобиля. Сожженные машины были обнаружены вскоре после атаки.

Все медики были добровольцами и находились на дежурстве. Их убили выстрелами в голову. Тела были обнаружены сотрудниками «белых касок», приехавшими их сменить.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственности за нападение. Связанная с "Аль-Каидой" "Хайят Тахрир аш-Шам" ранее сообщала, что боевики "Исламского государства" готовят теракты на подконтрольной ей территории.

"Скорее всего, у убийства уголовная подоплека. Однако нельзя исключать, что цель боевиков – ударить по имиджу "Тахрир аш-Шам", продемонстрировать, что в провинции Идлиб нестабильно", - заявил глава The Syrian Observatory for Human Rights Рами Абдурахман.

"Белые каски" действуют на подконтрольных противникам режима территориях, занимаясь поисково-спасательными работами в зонах боев и оказанием помощи пострадавшим. В 2016 году организация выдвигалась на Нобелевскую премию мира.

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