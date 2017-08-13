Иран выделил полмиллиарда долларов на ракетную программу

В воскресенье, 13 августа, парламент Ирана утвердил ассигнование 520 миллионов долларов на развитие ракетной программы и расширение деятельности Корпуса стражей Исламской революции. Как утверждается, эта мера призвана дать отпор "заносчивым американским империалистам".

"Американцы должны знать, что это только первый шаг. Исламская республика Иран готова дать отпор провокациям американских террористов", – цитирует телеканал "Аль-Арабия" председателя парламента Али Лариджани.

Как сообщает агентство ТАСС, председатель комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев назвал решение иранского парламента закономерным ответом на ужесточение санкций. По его словам, США считают, что им можно все, а другим – ничего. "Мир может быть устойчивым только на основании равенства прав государств, но это не освобождает государства от обязательств перед международным сообществом", – отметил российский политик.

Напомним: 2 августа президент США Дональд Трамп подписал принятый обеими палатами американского Конгресса закон о введении дополнительных санкций против Ирана, России и КНДР.

Причиной введения санкций против Ирана стали испытания баллистических ракет, создание помех свободной навигации в Персидском заливе и поддержка террористических организаций

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, назвал подписанный Трампом закон о санкциях нарушением венского соглашения по иранской ядерной программе.