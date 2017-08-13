Глава "Мосада" был приглашен на заседание правительства с докладом по Ирану

Йоси Коэн, главы Службы внешней разведки Израиля ("Мосад") был в воскресенье, 13 августа, приглашен на заседание кабинета министров с докладом о ситуации в регионе.

Израильские СМИ сообщают, что большая часть выступления Коэна была посвящена Ирану - его влиянию на обстановку на Ближнем Востоке, а также ядерным амбициям режима аятолл.

Говоря о ситуации в Сирии, глава "Мосада" отметил, что Тегеран с помощью поддерживаемых им террористических группировок пытается закрепиться в районах, освобожденных от "Исламского государства".

"Иран пытается заполнить образовавшийся вакуум", - цитирует его слова сайт "Мако".

По данным израильской разведки, группировки, поддерживаемые Ираном, находятся в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене. Глава "Мосад" предупредил, что на сегодня главная тенденция политики Тегерана – попытка укрепиться в странах региона с помощью сателлитов.

Кроме того, Коэн отметил, что Иран не отказался намерения стать ядерной державой: так называемая "ядерная сделка с Тегераном", по его словам, только способствовала усилению агрессии и распространению иранского влияния в регионе. Кроме того, это соглашение открыло возможности для заключению новых контрактов, что, в свою очередь, привело к экономическому росту Ирана, пишет сайт "Исраэль а-Йом".

Глава правительства Биньямин Нетаниягу, выслушав доклад директора "Мосада", отметил: данные этой структуры свидетельствуют о том, что ядерное соглашение с Ираном было ошибкой.

13 августа парламент Ирана утвердил ассигнование 520 миллионов долларов на развитие ракетной программы и расширение деятельности Корпуса стражей Исламской революции. Как утверждается, эта мера призвана дать отпор "заносчивым американским империалистам".

"Американцы должны знать, что это только первый шаг. Исламская республика Иран готова дать отпор провокациям американских террористов", – цитирует телеканал "Аль-Арабия" председателя парламента Али Лариджани.

Как сообщает агентство ТАСС, Константин Косачев, председатель комитета по международным делам Совета Федерации РФ, назвал решение иранского парламента закономерным ответом на ужесточение санкций. "США считают, что им можно все, а другим – ничего. Мир может быть устойчивым только на основе равенства прав государств, но это не освобождает их от обязательств перед международным сообществом", – отметил российский политик.