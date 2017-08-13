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Ближний Восток

Шейх Хасан Насралла выступил с новыми угрозами в адрес Израиля

время публикации: 19:49 | последнее обновление: 19:49 блог версия для печати фото
Шейх Хасан Насралла выступил с новыми угрозами в адрес Израиля

Принадлежащий террористической группировке "Хизбалла" телеканал "Аль-Манар" к 11-й годовщине окончания Ливанской войны транслировал речь генсекретаря шиитской группировки шейха Хасана Насраллы.

В своей речи Хасан Насралла традиционно говорил об укреплении военной мощи группировки с момента окончания последнего противостояния военного противостояния с Израилем, а также озвучил новые угрозы.

Насралла в своей речи утверждал, что со Второй Ливанской войны мощь "Хизбаллы" выросла в 100 раз, и Израиль сделал вывод, что война с "Хизбаллой" не стоит жертв и предпочитает избегать новых столкновений.

Генсек "Партии Аллаха" утверждал, что Израиль закрывает хранилище с аммиаком в Хайфе из "уважения к "Хизбалле". Он также добавил: "Теперь задача Израиля перенести ядерный реактор из Димоны, так как он представляет еще большую опасность".

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