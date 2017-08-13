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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 13 августа

время публикации: 07:02 | последнее обновление: 11:02 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 13 августа

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Воскресенье, 13 августа 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 10 палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Кроме того, в Биньямине были задержаны два члена семьи террориста, которые могли знать о его планах. Около населенного пункта Рейхан (северная Самария) военными и пограничной полицией был остановлен автомобиль, в котором при обыске была найдена разобранная автоматическая винтовка М-16.

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