Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 13 августа

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Воскресенье, 13 августа 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 10 палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Кроме того, в Биньямине были задержаны два члена семьи террориста, которые могли знать о его планах. Около населенного пункта Рейхан (северная Самария) военными и пограничной полицией был остановлен автомобиль, в котором при обыске была найдена разобранная автоматическая винтовка М-16.