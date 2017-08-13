Глава железнодорожного управления Египта подал в отставку

Египетское информационное агентство MENA сообщило об отставке главы управления железных дорог страны. Медхат Шуша подал заявление министру транспорта после железнодорожной аварии, унесшей жизни десятков людей.

Авария произошла в пятницу, 11 августа. В пригороде Александрии столкнулись поезда, следовавшие из Каира и из Порт-Саида. По данным министерства здравоохранения, авария унесла жизни 42 человек, еще более 170 получили ранения.

Машинисты и помощники столкнувшихся поездов задержаны на 15 дней.

Аварии на железной дороге в Египте происходят регулярно. В 2012 в провинции Асьют столкнулись школьный автобус и поезд – 47 погибших. В ноябре 2013 года произошло столкновение автобуса и поезда к югу от Каира – 27 убитых. Большинство погибших возвращались со свадьбы. Однако самой серьезной катастрофой на железной дороге Египта был пожар в поезде, который в 2002 году унес жизни 373 человек.