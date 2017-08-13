13 августа 2017 г.
От "Пусть говорят" никого не осталось
Диета поможет вернуть молодость
Фруктовая галета
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:25 Глава железнодорожного управления Египта подал в отставку
19:49 Шейх Хасан Насралла выступил с новыми угрозами в адрес Израиля
16:02 Глава "Мосада" был приглашен на заседание правительства с докладом по Ирану
14:08 На Синае погибли два полицейских
14:07 Аббас подписал указ, предусматривающий арест за критику ПА в интернете
12:53 В провинции Идлиб боевики расстреляли спасателей
11:58 Иран выделил полмиллиарда долларов на ракетную программу
11:51 СМИ: лидеры ПНА не намерены возобновлять переговоры с Нетаниягу из-за расследований
10:54 Утечка хлора в Иране, сотни пострадавших
07:02 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 13 августа
Ближний Восток

Глава железнодорожного управления Египта подал в отставку

время публикации: 22:25 | последнее обновление: 22:25 блог версия для печати фото
Глава железнодорожного управления Египта подал в отставку

Египетское информационное агентство MENA сообщило об отставке главы управления железных дорог страны. Медхат Шуша подал заявление министру транспорта после железнодорожной аварии, унесшей жизни десятков людей.

Авария произошла в пятницу, 11 августа. В пригороде Александрии столкнулись поезда, следовавшие из Каира и из Порт-Саида. По данным министерства здравоохранения, авария унесла жизни 42 человек, еще более 170 получили ранения.

Машинисты и помощники столкнувшихся поездов задержаны на 15 дней.

Аварии на железной дороге в Египте происходят регулярно. В 2012 в провинции Асьют столкнулись школьный автобус и поезд – 47 погибших. В ноябре 2013 года произошло столкновение автобуса и поезда к югу от Каира – 27 убитых. Большинство погибших возвращались со свадьбы. Однако самой серьезной катастрофой на железной дороге Египта был пожар в поезде, который в 2002 году унес жизни 373 человек.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 августа 2017 г.
Минздрав Египта: в результате железнодорожной аварии погиб 41 человек
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 августа 2017 г.
Губернатор Александрии назвал возможную причину столкновения поездов
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 августа 2017 г.
Жертвами столкновения двух поездов в Египте стали более сорока человек







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 13 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017