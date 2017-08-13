На Синае погибли два полицейских

Два полицейских погибли и еще четыре получили ранения, когда патрульный автомобиль подорвался на фугасе, заложенном боевиками в городе Эль-Ариш, на северо-востоке Синайского полуострова.

Пострадавшие были доставлены в местную больницу. Армия и полиция прочесывают местность в поисках террористов.

Антитеррористическая операция на Синае была начата летом 2013 года, после свержения президента-исламиста Мухаммада Мурси. Северо-восток полуострова, граничащий с Израилем – основной район активности террористов.

За четыре года военных действий уничтожены тысячи боевиков, армия и полиция потеряли сотни человек убитыми. Однако заметного прогресса египетским властям достичь не удалось.