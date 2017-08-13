СМИ: лидеры ПНА не намерены возобновлять переговоры с Нетаниягу из-за расследований

В воскресенье, 13 августа, издание "Аш-Шарк Аль-аусат" сообщило со ссылкой на высокопоставленных представителей ПНА, что лидеры автономии не намерены возобновлять переговоры с правительством Нетаниягу из-за расследований, которые ведутся в отношении глав правительства.

"Нетаниягу не контролирует ситуацию, он зависит от результатов расследования и не может принимать серьезные решения", - цитирует издание представителя ПНА.

Он добавил: "Палестинцы не хотят вновь оказываться в ситуации, в которой они были в период правительства Ольмерта, когда мы были близки к подписанию соглашения".

Напомним, что в сентябре 2008 года Эхуд Ольмерт предложил Махмуду Аббасу проект окончательного урегулирования между Израилем и ПНА. Аббас не дал ответа на это предложение. Позднее в окружении глав ПНА мотивировали это нежеланием подписывать соглашение с премьер-министром, объявившим о намерении уйти из политики.

В ближайшие дни в регион вновь прибудет специальный представитель президента США Джаред Кушнер, посланник президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт, а также заместитель главы Совета по национальной безопасности США Дина Пауэлл. Целью их визита является продолжение попыток возобновить дипломатический процесс между Израилем и ПНА.

10 августа член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Ахмад Маждалани накануне очередного визита в регион специального представителя президента США по Ближнему Востоку Джейсона Гринблата заявил, что палестинские лидеры разочаровались в США и утратили веру в непредвзятости администрации Дональда Трампа. Об этом чиновник ООП говорил в интервью сайту QudsPress.

Ахмад Маждалани отметил, что до последнего времени Рамалла верила в то, что новая администрация Белого дома сумеет сохранить нейтралитет и способствовать справедливому разрешению конфликта. Однако сейчас очевидно, что Соединенные Штаты проявляют солидарность с Израилем и защищают его интересы.

13 августа, выступая на еженедельном заседании правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Мы ожидаем этого визита, и готовы сотрудничать с представителями администрации США в попытке возобновить мирный процесс".