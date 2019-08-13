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Ближний Восток

Гринблатт: Трамп пока не определил дату обнародования "сделки века"

время публикации: 10:03 | последнее обновление: 11:41 блог версия для печати фото
Джейсон Гринблатт
Дональд Трамп
Махмуд Аббас

Специальный представитель президента США Джейсон Гринблатт в интервью агентству Bloomberg заявил, что Дональд Трамп еще не решил, когда целесообразней обнародовать полный текст "сделки века" – плана мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

По словам Гринблатта, пока не принято решение о том, когда именно будет обнародован этот документ: до или после парламентских выборов в Израиле, намеченных на 17 сентября 2019 года.

Ранее предполагалось, что полный текст "сделки века" будет предан гласности после формирования коалиции в Израиле. Однако по итогам выборов в Кнессет 21-го созыва премьер-министру Биньямину Нетаниягу не удалось сформировать коалицию, и были объявлены новые выборы.

Гринблатт заявляет, что Белый дом по-прежнему рассчитывает договориться с Палестинской администрацией и с председателем ПА Махмудом Аббасом по поводу этой "сделки". При этом он подчеркнул, что в любом случае Вашингтон не будет добиваться смены власти в Палестинской автономии. При этом представитель американского президента дал понять, что США продолжат избегать любых отношений с террористической организацией ХАМАС, контролирующей сектор Газы.

Джейсон Гринблатт не раскрыл никаких подробностей политической части "сделки века". Он отметил, что конфликт между Израилем и ПА может быть урегулирован "только путем прямых переговоров между сторонами". "Ни Соединенные Штаты, ни Европейский Союз, ни Организация Объединенных Наций не должны диктовать, как этот конфликт может быть урегулирован", – сказал Гринблатт.

В июне на международной конференции в Бахрейне "Мир во имя процветания", организованной по инициативе США, зять и советник американского президента Джаред Кушнер представил экономическую часть "сделки века". Экономическая программа "сделки века" состоит из 179 проектов, и ее общая стоимость оценивается примерно в 50 миллиардов долларов. 28 миллиардов будут инвестированы в развитие экономики Палестинской автономии и сектора Газы, 7,5 миллиардов будут переведены в Иорданию, 9 миллиардов в Египет, а шесть миллиардов в Ливан. В Рамалле и в Газе выступали с резкой критикой "сделки Трампа".



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