Эрдоган призвал признать Иерусалим столицей "оккупированного террористами государства Палестина"

В Стамбуле проходит Экстренный саммит Организации исламского сотрудничества. Представители 57 государств собрались, чтобы обсудить заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и предстоящем переносе туда американского посольства.

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Инициатор созыва саммита, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, призвал международное сообщество признать государство Палестина и провозгласить Иерусалим столицей этого "оккупированного Израилем" государства.

Он также обвинил США в поддержке террора. "Израиль – государство-террорист. Террористы в военной форме бросают там в тюрьмы детей. США заявляют, что борются с террором. Но нельзя бороться с террором в одном месте и покровительствовать ему в другом", – сказал турецкий президент.

После Эрдогана на трибуну поднялся председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас. Он заявил, что США больше не смогут играть никакой роли в процессе палестино-израильского урегулирования. Глава ПНА потребовал от Совета безопасности ООН немедленного вмешательства и осуждения решения руководства США о признании Иерусалима израильской столицей.

Отметим, что накануне открытия саммита в Стамбуле прошли переговоры Эрдогана и Аббаса. Рассказывая о содержании беседы, "посол Палестины" в Турции Фаид Мустафа сообщил агентству Maan, что стороны все еще надеются убедить США отказаться от своего решения.

Исламский саммит привлек внимание ведущих арабских СМИ. Они отмечают, что всего 16 из 57 исламских глав государств прибыли в Стамбул. В то же время СМИ подчеркивают, что заявление Трампа снова вернуло палестинский вопрос на повестку дня арабского мира.





