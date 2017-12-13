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Ближний Восток

Организация Исламского сотрудничества объявила Восточный Иерусалим столицей Палестины

время публикации: 19:21 | последнее обновление: 20:52 блог версия для печати фото
На саммите OIC в Стамбуле. 13 декабря 2017 года
На Храмовой горе в Иерусалиме
На Храмовой горе в Иерусалиме

В среду, 13 декабря, через неделю после заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, Организация Исламского сотрудничества на чрезвычайном саммите в Стамбуле провозгласила Восточный Иерусалим "столицей государства Палестина", сообщает турецкое издание Hurriyet.

В итоговом коммюнике саммита сказано: "Мы объявляем Восточный Иерусалим столицей государства Палестина и предлагаем всем странам признать государство Палестина и Восточный Иерусалим в качестве его оккупированной столицы".

В саммите Организации Исламского сотрудничества участвовали представители 57 стран, среди них 16 глав государств – в их числе президент Ирана Хасан Роухани, король Иордании Абдалла II, президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани, эмир Кувейта Сабах аль-Ахмад аль-Джабр ас-Сабах и другие. Саудовскую Аравию представлял глава МИД Адель аль-Джубейр. Президент Сирии Башар Асад и президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси отсутствовали. Председательствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Одним из основных докладчиков был председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас.

Решением саммита было отвергнуто и осуждено "одностороннее решение президента Соединенных Штатов Америки признать Аль-Кудс в качестве так называемой столицы Израиля".

В своем вступительном слове Эрдоган заявил: "Иерусалим является и всегда будет столицей Палестины". Он подчеркнул, что мечеть Аль-Акса и другие исламские святыни Аль-Кудса (Иерусалима) всегда будут мусульманскими.

Президент Турции назвал Израиль "террористическим и оккупирующим государством". "Я призываю все страны, поддерживающие международное право, признать Иерусалим оккупированной столицей Палестины. Мы больше не можем откладывать", – заявил в своем выступлении Эрдоган.

Аббас, в свою очередь, назвал решение Трампа преступным шагом, который "дисквалифицирует США как участника переговоров о мирном урегулировании на Ближнем Востоке".

Исламский саммит призвал Совет Безопасности США незамедлительно "подтвердить юридический статус города Аль-Кудс Аш-Шариф и прекратить израильскую оккупацию земли Палестины". Данный вопрос мусульманские страны, участвовавшие в саммите, намерены поднять на Генассамблее и в Совете Безопасности ООН.

Отметим, что саммит объявил столицей непризнанного государства Палестина "Восточный Иерусалим", а не весь Иерусалим, как звучало в выступлении Эрдогана. При этом определения того, что такое "Восточный Иерусалим", дано не было. В Израиле под "Восточным Иерусалимом" обычно понимают арабские кварталы Иерусалима, в мусульманском мире, как правило, имеются в виду все районы Иерусалима, которые до июня 1967 года контролировались иорданской армией.



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 декабря 2017 г.
Белый дом о заявлении Аббаса в Стамбуле: "Такая риторика препятствует миру"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 декабря 2017 г.
Аббас объявил об очередной попытке Рамаллы получить постоянный статус в ООН
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 декабря 2017 г.
Эрдоган призвал признать Иерусалим столицей "оккупированного террористами государства Палестина"







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