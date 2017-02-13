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Ближний Восток

Политическим лидером ХАМАС в Газе избран организатор терактов Яхья Сануар

время публикации: 11:31 | последнее обновление: 12:08 блог версия для печати фото
Исмаил Ханийя и Яхья Сануар
Террористы ХАМАС, вышедшие на свободу по "сделке Шалита"
Яхья Сануар (слева)
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Террористическая группировка ХАМАС избрала своим лидером в секторе Газы 55-летнего Яхью Сануара. Ему предстоит сменить главу администрации в секторе Исмаила Ханийю. Заместителем Сануара стал Халиль аль-Хайя.

Яхья Сануар, считающийся одним из наиболее радикальных представителей руководства группировки, вышел на свободу в 2011 году в рамках сделки Шалита.

Он родился в Хан-Юнисе, окончил Исламский университет в Газе. Впервые был арестован за террористическую деятельность в 1982 году. В 1988 году был в числе основателей "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАС. Несет ответственность за множество терактов и казни десятков жителей Газы, обвиненных в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Сануар был приговорен к 450 годам заключения, но провел в тюрьме 22 года.

Ранее Сануар не занимал политических постов, однако отвечал за координацию между политическим и боевым крыльями группировки. Он считался неформальным лидером боевиков ХАМАС, по популярности почти не уступая Мухаммаду Дэйфу.

Как и Дэйф, Сануар пережил несколько попыток ликвидации. В июле 2014 года, в ходе операции "Нерушимая скала", его дом был полностью разрушен израильскими ВВС. Однако сам Яхья Сануар уцелел.

Его младший брат Мухаммад Сануар в настоящее время является одним из лидеров "Бригад Изаддина аль-Касама". Он также пережил несколько попыток покушения.

Братья Сануар активно участвовали в разработке стратегии туннельной и ракетной войны против Израиля.

Назначение Яхьи Сануара на пост главы ХАМАС в Газе идет вразрез с попытками налаживания диалога между "Исламским движением сопротивления" и "Организацией освобождения Палестины". Многими в Палестинской автономии этот выбор ассоциируется с неизбежностью скорой войны между ХАМАС и Израилем.

Предполагается, что Исмаил Ханийя, чей пост занял Сануар-старший, возглавит политбюро ХАМАСа, сменив на этом посту Халида Машаля. Чтобы выполнять свои обязанности, Ханийи предстоит покинуть сектор и переехать в Катар, откуда он недавно вернулся в Газу.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 июля 2014 г.
ХАМАС: израильские ВВС окончательно разрушили дом Яхьи Сануара
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 апреля 2007 г.
Израиль "разочарован" списком террористов, освобождения которых требует ХАМАС







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