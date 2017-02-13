"Исламское государство" разрушает оставшиеся памятники Пальмиры. Видео минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало видеодоказательства уничтожения боевиками "Исламского государства" исторических памятников древней Пальмиры (Тадмора) в Сирии. Съемка была сделана беспилотным летательным аппаратом.

Как отмечает РИА Новости, на показанных кадрах отчетливо видно, что уничтожены центральная часть древнего римского театра (просцениум) и колонны тетрапилона – прямоугольного здания, возведённого в 270 году нашей эры. Кроме того, зафиксирована подготовка боевиков ИГ к подрыву других памятников на территории древней Пальмиры.

ФОТО

Древняя Пальмира

- до оккупации "Исламским государством"

- после оккупации "Исламским государством" (по состоянию на весну 2016 года)

Первая оккупация древней Пальмиры боевиками ИГ длилась около 10 месяцев (с 21 мая 2015 по 27 марта 2016 года). Разграбление музея Пальмиры началось еще в мае 2015-го. На территории древнего города исламисты казнили противников нового режима, местом массовых казней стал античный театр. В июне 2015-го началось минирование древнего города, тогда же были взорваны гробницы мусульманских проповедников (согласно доктрине ИГ, поклонение могилам противоречит исламу). В июле кувалдами были разбиты шесть древних статуй. В августе палач ИГ обезглавил 82-летнего директора архитектурно-исторического комплекса Пальмира Халеда Асаада – сирийского археолога с мировым именем, автора множества научных работ, изучавшего этот памятник античной архитектуры около 50 лет. Вскоре после этого были взорваны храм Баалшамина и храм Бэла. В сентябре 2015-го были уничтожены три древних башни, представлявшие собой усыпальницы представителей местной знати, построенные в I-II веках нашей эры. В октябре боевики взорвали античную Триумфальную арку. Поступали сообщения, что в ряде случаев исламисты взрывами памятники древней архитектуры вместе с людьми, приговоренными к казни.

Район Пальмиры был освобожден от боевиков ИГ при активном участии российских военных в марте 2016 года. Россия направила в Пальмиру саперов для разминирования древнего города. В этом районе была создана временная база российской армии.

6 мая 2016 года в амфитеатре города состоялся концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Позже здесь проходило еще несколько концертов для российских военных.

11-12 декабря 2016 года после ожесточенных боев "Исламское государство" вновь установило контроль над Пальмирой. Исламистами были опубликованы кадры видеозаписей, свидетельствовавшие, что российские, иранские и сирийские военные отступали в панике, оставляя вооружения и личные вещи.

В января 2017-го начался второй этап разрушения памятников Пальмиры.

Сравнение состояния Пальмиры в июне 2016-го и феврале 2017-го





