ХАМАС: "Московская декларация" не принята. ФАТХ извиняется перед Россией

В Москве завершились "межпалестинские" переговоры, проходившие 11-13 февраля в закрытом режиме в московской гостинице "Президент" под эгидой Института востоковедения РАН и при активном участии российского МИДа.

Вопреки тому, что публиковалось ранее, ХАМАС теперь заявляет, что никакой совместной декларации не принято, между "фракциями" есть принципиальные политические разногласия.

Пресс-секретарь ХАМАСа Хусам Бадран, участвовавший в переговорах в Москве, пояснил в своем твиттере, что согласие достигнуто исключительно по поводу противостояния американской "сделке века" и любым другим "заговорам с целью ликвидации палестинского дела".

Первый заместитель главы политбюро ХАМАСа Муса Абу Марзук, возглавлявший делегацию "Исламского движения сопротивления" в Москве, подтвердил на пресс-конференции общую договоренность противостоять "сделке века", подготовленной администрацией Дональда Трампа. Проходящий в Польше саммит по проблемам Ближнего Востока он назвал "частью этого (американского) плана", сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр" (ПИЦ).

Член ЦК ФАТХа Аззам аль-Ахмад, в свою очередь, выступая на пресс-конференции в Москве, извинился перед властями России за то, что "фракции" так и не смогли прийти к соглашению. Хотя ранее, как передает ПИЦ, именно ФАТХ распространил копии общей "Московской декларации". Аль-Ахмад отметил, что результаты третьей встречи в Москве похожи на достижения в ходе переговоров 2011 и 2017 годов, подчеркнув, что в ситуации, когда США пытаются осуществить "сделку века", палестинским движениям требуется большее единство. Он заявил, что единственным законным представителем арабского палестинского народа остается Организация освобождения Палестины.

"Несмотря на все наши разногласия с Ираном, мы не принимаем тех, кто пытается нас завербовать против него. Израильская оккупация является корнем всех кризисов в регионе", – заявил Аззам аль-Ахмад.

Как передает РИА Новости, аль-Ахмад сообщил, что только два участника переговоров, ХАМАС и "Исламский джихад", отказались подписать "Московскую декларацию". Таким образом, опубликованный ранее документ является недействительным.

Член руководства "Демократического фронта освобождения Палестины" (ДФОП) Муатасим Хамада сообщил о решении аннулировать итоговое заявление ввиду отсутствия консенсуса по ряду пунктов.

Лидер "Исламского джихада" Мухаммад аль-Хинди призвал к преобразованию Организации освобождения Палестины и включению в ее ряды ХАМАСа и "Исламского джихада", в соответствии с предыдущими соглашениями. Он также выступил против "американского заговора".

Ранее ПИЦ и другие палестинские СМИ сообщали о принятии по итогам "межпалестинских" переговоров так называемой "Московской декларации". Утверждалось, что "Московская декларация" была подписана представителями "Движения освобождения Палестины" (ФАТХ), "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС), "Демократического фронта освобождения Палестины" (ДФОП), "Народного фронта освобождения Палестины" (НФОП), "Генерального командования НФОП", "Палестинской национальной инициативы", "Палестинской народной партии", проасадовской палестинской партии "Ас-Саика", "Палестинского фронта народной борьбы", "Палестинского демократического союза" и "Палестинского фронта освобождения" (всего 11 "фракций"). В опубликованном изначально списке фракций, подписавших этот документ, не был упомянут "Исламский джихад". Позже выяснилось, что ХАМАС также не подписал эту декларацию.

Отметим, что большинство организаций, представленных на "межпалестинской" встрече в Москве, объявлены в Израиле террористическими, многие из них признаются террористическими и в странах Запада. Россия не признает террористической ни одну из этих организаций.

Основные пункты "Московской декларации" (публикуем их повторно, так как этот документ подписали 10 из 12 "фракций", участвовавших в переговорах): 1) требование прекращения оккупации и создания независимого арабского палестинского государства со столицей в Иерусалиме на всех территориях, оккупированных в 1967 году, а также обеспечения права беженцев на возвращение на основе соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций и принципов международного права, 2) отвергаются "ложные утверждения" о невозможности преодоления внутрипалестинского раскола, 3) подчеркивается необходимость продолжать усилия по преодолению раскола "путем диалога на основе демократического урегулирования разногласий во взглядах", 4) подчеркивается "право палестинского народа противостоять оккупации всеми законными средствами и методами", при этом отвергаются обвинения в терроризме или объявления какой-либо из палестинских фракций террористической организацией, 5) подтверждается приверженность "Каирской декларации" 2015 года и соглашению 2017 года, подписанному в Египте, 6) категорически заявляется об отказе принять "сделку века", которую готовит администрация США, принять формулу "экономического мира" или "государства с временными границами", 7) приветствуется отказ многих стран признать Иерусалим столицей Израиля и осуждение решения США перенести свое посольством в Иерусалим, 8) подчеркивается "единство палестинских территорий" и отвергаются любые планы, "направленные на отделение сектора Газы от палестинского Западного берега, включая Иерусалим"; подчеркивается необходимость "положить конец несправедливой блокаде Израилем сектором Газы", 9) заявляется о намерении информировать международное сообщество, включая ООН, Лигу арабских государств, Организацию Исламская конференция и все региональные организации, о ходе "внутрипалестинских" переговоров, 10) выражается признательность России за организацию встречи.

Напомним, что 15 января Москву должна была посетить делегация ХАМАСа во главе с главой политбюро группировки Исмаилом Ханийей. Однако за несколько дней до вылета поездка была перенесена на неопределенный срок. По версии руководства ХАМАСа, причиной было "напряженное расписание" министра иностранных дел Сергея Лаврова. Однако арабские СМИ, и в частности, ливанский телеканал "Аль-Маядин", сообщали, что это произошло под давлением властей Израиля и Палестинской администрации. Израиль заявлял протест в связи с предстоящим визитом Ханийи в Москву. Но МИД России отклонял претензии Израиля, заявляя, что Иерусалим сам ведет переговоры с лидерами ХАМАСа.

Власти России не признают ХАМАС террористической организацией и не препятствуют деятельности эмиссаров ХАМАСа на территории РФ, несмотря на то, что среди жертв терактов, совершенных боевиками ХАМАСа, были и российские граждане. Представители руководства палестинских террористических организаций никогда публично не приносили извинений за то, что в результате действий боевиков гибли и получали ранения граждане РФ. Руководство России летом 2012 года проигнорировало "Запрос о задержании лидеров ХАМАСа и расследовании их преступлений против граждан России в Израиле". Редакция NEWSru.co.il неоднократно обращалась в МИД РФ и Госдуму России с просьбой разъяснить позицию властей РФ по данному вопросу. Ответ получен не был.

Не признает Москва террористической организацией и "Исламский джихад", также ответственный за гибель сотен израильтян, в том числе имевших российское гражданство (в частности, "Исламский джихад" стоял за терактом-самоубийством на дискотеке "Дольфи" в Тель-Авиве 1 июня 2001 года).

В феврале 2017 года посол России в Израиле Александр Шеин в интервью NEWSru.co.il говорил: "Понимаете, эти террористические акты не были направлены против российских граждан. Конечно, случайные жертвы могли быть. Среди них могли быть и российские туристы. Но у нас юридическая система признания организации террористической. Если будет доказано, что целью теракта были именно российские граждане, то Верховный суд может принять решение о признании такой организации террористической".

Москва продолжает поддерживать регулярные контакты с руководством ХАМАСа и "Исламского джихада" на уровне российского МИДа. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев встречался с лидерами ХАМАСа. Нынешний президент РФ Владимир Путин воздерживается от публичных личных контактов с представителями ХАМАСа.

Халид Машаль, в течение многих лет возглавлявший политбюро ХАМАСа, посещал Москву в марте 2006, в феврале 2007 и в феврале 2010 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров дважды встречался с Машалем в Дамаске – в марте 2008 года и в мае 2009 года, когда он заявил, что выступает "за непрерывность отношений" России с ХАМАСом.

В 2007-2011 годах в Москву неоднократно приезжал представитель руководства ХАМАС Усама Хамдан, который принимал участие в ряде мероприятий в российской столице (в частности, в презентации книги Александра Проханова "ХАМАС – хвала героям", которая проходила в Центральном доме литераторов в ноябре 2008 года).

Исмаил Ханийя пока ни разу не был принят главой российского МИДа. Хотя с заместителем Ханийи, Мусой Абу Марзуком, Лавров неоднократно встречался в Москве. В январе 2017 года Лавров обратился к представителям руководства ФАТХа, ХАМАСа и "Исламского джихада" так: "Уважаемые гости, дорогие друзья..."





