13 января 2017 г.
последняя новость: 14:11
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:11 Лавров: "Необходимость прямых палестино-израильских переговоров уже перезрела"
12:50 СМИ: Аббас не поедет на Парижскую мирную конференцию
09:42 Арикат: Аббас попросил Путина не допустить переноса посольства США в Иерусалим
07:24 СМИ: для удара по целям в Сирии израильтяне впервые применили F-35
06:53 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 13 января
03:22 Сирийская правительственная армия: Израиль нанес ракетный удар по цели в Дамаске
02:08 Россия и Турция подписали меморандум о безопасности полетов в ходе операций в Сирии
20:43 Многотысячные демонстрации в секторе Газы. ХАМАС применил оружие
15:23 В Кувейте покончил с собой американский солдат
14:20 Сирийская оппозиция выдвинула условия поездки в Астану
Ближний Восток

СМИ: Аббас не поедет на Парижскую мирную конференцию

время публикации: 12:50 | последнее обновление: 13:48 блог версия для печати фото
СМИ: Аббас не поедет на Парижскую мирную конференцию

Палестинский лидер Махмуд Аббас не будет участвовать в Парижской мирной конференции, запланированной на 15 января. Вместо этого он намерен посетить Францию и провести переговоры с президентом Франсуа Олландом, сообщила радиостанция "Решет Бет".

Израильское руководство заранее предупредило, что будет игнорировать Парижскую мирную конференцию. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу накануне назвал мероприятие "палестинской аферой под французским покровительством".

Махмуд Аббас, отправившийся в Италию для участия в церемонии открытия палестинского посольства в Ватикане, должен был оттуда вылететь во Францию, но отложил поездку до инаугурации Дональда Трампа.

По данным информационного агентства АР, конференция потребует от Израиля и палестинцев официально подтвердить приверженность мирному урегулированию конфликта на основе принципа "два государства для двух народов".

Помимо этого, конференция подчеркнет отказ мирового сообщества признать изменения границ 1967 года, если на то не будет согласия обеих сторон.

Израильские источники сообщили, что, по-видимому, Франция отказалась от намерения объявить о признании "государства Палестина" по итогам Парижской конференции.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 января 2017 г.
Нетаниягу: "Парижская конференция - это палестинская афера под французским покровительством"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 января 2017 г.
Джон Керри примет участие в конференции по Ближнему Востоку в Париже
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 января 2017 г.
Председатель Сената Франции в Иерусалиме: "Не существует тайной резолюции Парижа"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 января 2017 г.
Нетаниягу: "Необходимо предотвратить принятие еще одной антиизраильской резолюции в СБ ООН"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 1 января 2017 г.
Источники в Рамалле: Аббас согласился встретиться с Нетаниягу в Париже
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 декабря 2016 г.
Париж назначил конференцию по Ближнему Востоку на середину января
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 декабря 2016 г.
Нетаниягу в беседе с Олландом отказался от участия в конференции в Париже







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 13 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017