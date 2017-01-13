СМИ: Аббас не поедет на Парижскую мирную конференцию

Палестинский лидер Махмуд Аббас не будет участвовать в Парижской мирной конференции, запланированной на 15 января. Вместо этого он намерен посетить Францию и провести переговоры с президентом Франсуа Олландом, сообщила радиостанция "Решет Бет".

Израильское руководство заранее предупредило, что будет игнорировать Парижскую мирную конференцию. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу накануне назвал мероприятие "палестинской аферой под французским покровительством".

Махмуд Аббас, отправившийся в Италию для участия в церемонии открытия палестинского посольства в Ватикане, должен был оттуда вылететь во Францию, но отложил поездку до инаугурации Дональда Трампа.

По данным информационного агентства АР, конференция потребует от Израиля и палестинцев официально подтвердить приверженность мирному урегулированию конфликта на основе принципа "два государства для двух народов".

Помимо этого, конференция подчеркнет отказ мирового сообщества признать изменения границ 1967 года, если на то не будет согласия обеих сторон.

Израильские источники сообщили, что, по-видимому, Франция отказалась от намерения объявить о признании "государства Палестина" по итогам Парижской конференции.