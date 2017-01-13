Арикат: Аббас попросил Путина не допустить переноса посольства США в Иерусалим

Секретарь исполкома ООП Саиб Арикат подтвердил, что председатель ПНА Махмуд Аббас (Абу Мазен) попросил президента Российской Федерации Владимира Путина убедить президента США Дональда Трампа не переносить американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Об этом Саиб Арикат рассказал в эфире арабской редакции телеканала RT.

По словам высокопоставленного представителя ООП, перенос посольства США в Иерусалим равнозначен признанию израильского контроля над арабскими кварталами города, занятыми в 1967 году, а это противоречит всей политике американских правительств за минувшие десятилетия, равно как и резолюциям Совета безопасности ООН.

Арикат сказал, что привез в Москву письмо Аббаса российскому президенту, в котором изложены аргументы против переноса посольства США в Иерусалим. Он сравнил открытие американского посольства в израильской столице с "катастрофой" и сказал, что лидеры ПА стараются не допустить этого развития событий.

Он также сказал, что Израиль выполняет волю США, особенно в ближневосточном регионе, отмечает "Маан".

Саиб Арикат добавил, что без урегулирования палестино-израильского конфликта мир на Ближнем Востоке и победа над терроризмом невозможны.