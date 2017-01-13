13 января 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:42 Арикат: Аббас попросил Путина не допустить переноса посольства США в Иерусалим
07:24 СМИ: для удара по целям в Сирии израильтяне впервые применили F-35
06:53 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 13 января
03:22 Сирийская правительственная армия: Израиль нанес ракетный удар по цели в Дамаске
02:08 Россия и Турция подписали меморандум о безопасности полетов в ходе операций в Сирии
20:43 Многотысячные демонстрации в секторе Газы. ХАМАС применил оружие
15:23 В Кувейте покончил с собой американский солдат
14:20 Сирийская оппозиция выдвинула условия поездки в Астану
12:45 Властитель Восточной Ливии посетил возвращающийся из Сирии российский авианосец
11:07 Fox News: российская группировка в Сирии усиливается вопреки распоряжению Путина
Ближний Восток

Арикат: Аббас попросил Путина не допустить переноса посольства США в Иерусалим

время публикации: 09:42 | последнее обновление: 09:42 блог версия для печати

Секретарь исполкома ООП Саиб Арикат подтвердил, что председатель ПНА Махмуд Аббас (Абу Мазен) попросил президента Российской Федерации Владимира Путина убедить президента США Дональда Трампа не переносить американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Об этом Саиб Арикат рассказал в эфире арабской редакции телеканала RT.

По словам высокопоставленного представителя ООП, перенос посольства США в Иерусалим равнозначен признанию израильского контроля над арабскими кварталами города, занятыми в 1967 году, а это противоречит всей политике американских правительств за минувшие десятилетия, равно как и резолюциям Совета безопасности ООН.

Арикат сказал, что привез в Москву письмо Аббаса российскому президенту, в котором изложены аргументы против переноса посольства США в Иерусалим. Он сравнил открытие американского посольства в израильской столице с "катастрофой" и сказал, что лидеры ПА стараются не допустить этого развития событий.

Он также сказал, что Израиль выполняет волю США, особенно в ближневосточном регионе, отмечает "Маан".

Саиб Арикат добавил, что без урегулирования палестино-израильского конфликта мир на Ближнем Востоке и победа над терроризмом невозможны.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 января 2017 г.
Палестинцы просят Россию убедить Трампа не переносить посольство в Иерусалим







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 13 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017