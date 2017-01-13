13 января 2017 г.
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Ближний Восток

Лавров: "Необходимость прямых палестино-израильских переговоров уже перезрела"

время публикации: 14:11 | последнее обновление: 14:15 блог версия для печати фото
Лавров: "Необходимость прямых палестино-израильских переговоров уже перезрела"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал 13 января на встрече с секретарем исполкома ООП Саибом Арикатом, что Москва по-прежнему предлагает провести в России израильско-палестинские переговоры на высшем уровне.

"При всей важности лозунгов, принципов мы убеждены, что необходимость переходить к прямым переговорам между Израилем и Палестиной уже перезрела. Эти переговоры заморожены уже не один год, и нас это тревожит, потому что вакуум содержательных дискуссий заполняется экстремистами, в чем мы вновь, к сожалению, убедились, когда недавно произошел теракт в Иерусалиме. Мы будем делать все, чтобы помочь запустить содержательные переговоры между Израилем и Палестиной", - приводит слова Лаврова пресс-служба МИД РФ.

Саиб Арикат сказал, что палестинский лидер Махмуд Аббас готов принять участие в такой встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Сергей Лавров сказал также, что Россию на Парижской мирной конференции 15 января будет представлять российский посол во Франции Александр Орлов.

Российский министр также призвал палестинские фракции преодолеть все разногласия, восстановить единство и положить конец внутреннему расколу. Лавров добавил, что на следующей неделе в Москве на базе Института востоковедения Российской академии наук пройдет еще одна встреча, посвященная восстановлению единства ПА.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 января 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 января 2017 г.
Арикат: Аббас попросил Путина не допустить переноса посольства США в Иерусалим







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