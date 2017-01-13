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Ближний Восток

Россия и Турция подписали меморандум о безопасности полетов в ходе операций в Сирии

время публикации: 02:08 | последнее обновление: 02:08 блог версия для печати

Министерство обороны России и генеральный штаб Вооруженных сил Турции подписали меморандум об обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

Согласно сообщению Департамента информации и массовых коммуникаций минобороны РФ, меморандум был подписан в четверг, 12 ноября, в российском военном ведомстве в ходе консультаций делегаций Вооруженных сил России и Турции по вопросам российско-турецкого взаимодействия в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии, передает РИА Новости.

"Документ определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов, а также порядок действий сторон по предотвращению инцидентов при нахождении самолетов и беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Сирии", – говорится в сообщении.

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