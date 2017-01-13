13 января 2017 г.
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Ближний Восток

Иерусалимский муфтий: перенос посольства США станет ударом по всем арабам

время публикации: 17:48 | последнее обновление: 17:48 блог версия для печати фото
Муфтий Иерусалима Мухаммад Хусейн

Иерусалимский муфтий Мухаммад Хусейн выступил с резкой критикой планов избранного президента США Дональда Трампа о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Выступая с проповедью в мечете Аль-Акса, Мухаммад Хусейн сказал, что такой шаг будет агрессией не только против палестинцев, но и против всех арабов. Он подчеркнул, что нельзя позволить США совершить такой шаг без сопротивления.

Ранее руководство ПА потребовало от имамов мечетей произносить проповеди с осуждением переноса американского посольства в Иерусалим.

Палестинский лидер Махмуд Аббас тем временем обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой убедить Дональда Трампа отказаться от переноса посольства в Иерусалим.

Как пояснил секретарь исполкома ООП Саиб Арикат, перенеся посольство в Иерусалим, США в одностороннем порядке признают власть Израиля над арабскими районами этого города.

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