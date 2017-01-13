13 января 2017 г.
последняя новость: 07:09
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
06:53 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 13 января
03:22 Сирийская правительственная армия: Израиль нанес ракетный удар по цели в Дамаске
02:08 Россия и Турция подписали меморандум о безопасности полетов в ходе операций в Сирии
20:43 Многотысячные демонстрации в секторе Газы. ХАМАС применил оружие
15:23 В Кувейте покончил с собой американский солдат
14:20 Сирийская оппозиция выдвинула условия поездки в Астану
12:45 Властитель Восточной Ливии посетил возвращающийся из Сирии российский авианосец
11:07 Fox News: российская группировка в Сирии усиливается вопреки распоряжению Путина
10:45 Ливанский самолет сел в Стамбуле из-за драки на борту
10:06 Maan: 13 января в Ватикане откроется палестинское посольство
Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 13 января

время публикации: 06:53 | последнее обновление: 06:53 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 13 января

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Пятница, 13 января 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

00:00. В Самарии военные и пограничники остановили подозрительный автомобиль, в котором при обыске были найдены два самодельных пистолета-автомата "Карл Густав". Задержаны трое подозреваемых.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны четверо палестинских арабов, которые разыскивались за террористическую деятельность. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 января 2017 г.
В ходе операции в Хевроне была закрыта мастерская, где производили оружие. ВИДЕО
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 января 2017 г.
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 12 января







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 13 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017