Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 13 января

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Пятница, 13 января 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

00:00. В Самарии военные и пограничники остановили подозрительный автомобиль, в котором при обыске были найдены два самодельных пистолета-автомата "Карл Густав". Задержаны трое подозреваемых.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны четверо палестинских арабов, которые разыскивались за террористическую деятельность. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.