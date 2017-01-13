На Синайском полуострове ликвидированы десять боевиков

Министерство внутренних дел Египта сообщило о ликвидации десяти террористов, причастных к нападениям в северном районе Синайского полуострова, сообщает "Аль-Ахрам".

В частности, уничтоженные террористы ранее участвовали в нападении на блокпост, в результате которого были убиты восемь полицейских и один мирный житель.

Полицейские провели операцию и обнаружили укрытие террористов. Боевики оказали сопротивление и были уничтожены.

Террористическая организация "Исламское государство" брала на себя ответственность за недавние теракты на Синае.