13 января 2017 г.
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Ближний Восток

На Синайском полуострове ликвидированы десять боевиков

время публикации: 21:49 | последнее обновление: 21:51 блог версия для печати фото
На Синайском полуострове ликвидированы десять боевиков

Министерство внутренних дел Египта сообщило о ликвидации десяти террористов, причастных к нападениям в северном районе Синайского полуострова, сообщает "Аль-Ахрам".

В частности, уничтоженные террористы ранее участвовали в нападении на блокпост, в результате которого были убиты восемь полицейских и один мирный житель.

Полицейские провели операцию и обнаружили укрытие террористов. Боевики оказали сопротивление и были уничтожены.

Террористическая организация "Исламское государство" брала на себя ответственность за недавние теракты на Синае.

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