13 января 2017 г.
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Ближний Восток

Полковник военной разведки был убит в результате теракта под Дамаском

время публикации: 20:40 | последнее обновление: 20:40 блог версия для печати фото
Полковник военной разведки был убит в результате теракта под Дамаском

В результате теракта-самоубийства под Дамаском были убиты несколько офицеров, включая полковника военной разведки, сообщает "Аль-Арабия" со ссылкой на сирийские источники.

Теракт был совершен 12 января в Кафр-Суса под Дамаском, где находятся комплексы военной разведки и министерства обороны.

В результате взрыва был убит полковник военной разведки Мунтер Садах Хайдер, армейский офицер Хайтам Исмали и еще несколько офицеров.

Сирийские источники не сообщили, был ли полковник Хайдер мишенью покушения, или же террористы просто хотели нанести удар по комплексу сил безопасности.

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