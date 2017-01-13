Полковник военной разведки был убит в результате теракта под Дамаском

В результате теракта-самоубийства под Дамаском были убиты несколько офицеров, включая полковника военной разведки, сообщает "Аль-Арабия" со ссылкой на сирийские источники.

Теракт был совершен 12 января в Кафр-Суса под Дамаском, где находятся комплексы военной разведки и министерства обороны.

В результате взрыва был убит полковник военной разведки Мунтер Садах Хайдер, армейский офицер Хайтам Исмали и еще несколько офицеров.

Сирийские источники не сообщили, был ли полковник Хайдер мишенью покушения, или же террористы просто хотели нанести удар по комплексу сил безопасности.