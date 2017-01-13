МИД Сирии потребовал привлечь Израиль к ответу за бомбардировки

Министерство иностранных дел Сирии призвало мировое сообщество принять срочные меры против Израиля. Официальный Дамаск обвинил израильскую авиацию в бомбардировке целей на сирийской территории.

В распространенном заявлении МИД Сирии требует от Совета безопасности ООН наказать Израиль за нарушение сирийского суверенитета. В письме председателю СБ ООН и генеральному секретарю ООН сказано, что Израиль постоянно совершает агрессию против Сирии с начала "террористической войны против страны". При этом МИД Сирии заявил, что террористическая кампания спланирована разведками Израиля, США, Франции и Великобритании при участии Саудовской Аравии, Турции, Катара и других государств.

Внешнеполитическое ведомство связало удар по аэродрому под Дамаском с "поражениями террористов на севере, в центре и на юге Сирии", сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.

Напомним, по версии иностранных источников, израильские самолеты F-35 выпустили несколько ракет по военному аэродрому Меззе в Дамаске. Российское информагентство "Спутник" при этом отметило, что израильские самолеты выпустили ракеты, находясь в воздушном пространстве Израиля.

Сирийские СМИ утверждали также, что израильская армия применила ракеты "земля-земля", а не только авиацию.

Израильские власти не комментируют слухи об ударах по сирийской территории.