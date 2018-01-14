ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на юге сектора Газы

Вечером в субботу, 13 января, ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты инфраструктур террора в южной части сектора Газы, сообщила армейская пресс-служба. Согласно опубликованной информации, удару подверглись цели на юге сектора, неподалеку от Рафаха.

"Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за все происходящее в секторе, и за исходящие из него враждебные действия в отношении Израиля", – говорится в сообщении пресс-службы.

Агентство Maan утверждает, что ВВС ЦАХАЛа атаковали туннель на участке между Рафахом и КПП "Керем Шалом". О пострадавших в этой атаке не сообщается.

Представители ЦАХАЛа сообщили также, что 14 января КПП "Керем Шалом" будет закрыт для провоза товаров в сектор Газы. Это решение было принято после оценки оперативной ситуации на границе с сектором Газы.

В ночь на 14 января "Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, подтвердил, что накануне поздно вечером израильский самолет выпустил две ракеты по "незаселенной местности" неподалеку от КПП "Керем Шалом". В сообщении отмечается, что информации о пострадавших не поступало. При этом ХАМАС не подтверждает и не комментирует информацию о том, что был уничтожен очередной "туннель джихада".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, комментируя сообщения об ударе ВВС по объектам инфраструктуры террора в секторе Газы, сказал: "Некоторые утверждают, что мы бомбим только песчаные дюны, но это не так. Израиль атакует инфраструктуры, способствующие организации атак против нас. В случае необходимости мы нанесем более мощные удары".

В ночь на 4 января, военно-воздушные силы ЦАХАЛа нанесли удар по цели в секторе Газы в ответ на ракетно-минометные обстрелы израильской территории, осуществленные террористами накануне. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, самолеты ВВС атаковали объект террористической инфраструктуры. Позднее военные сообщили, что речь шла о ликвидации очередного "туннеля джихада".

В 2017 году израильскими военными были обнаружены и уничтожены несколько "туннелей джихада".





