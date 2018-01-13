Минобороны РФ заявило об уничтожении в Сирии склада БПЛА и боевиков, причастных к атаке на Хмеймим

Вечером в пятницу, 12 января, министерство обороны Российской Федерации объявило о проведении успешной операции по уничтожению в Сирии группы боевиков, причастных к атакам на авиабазу Хмеймим 31 декабря и 6 января.

"Командование группировки войск в Сирии провело специальную операцию по поиску и уничтожению диверсионной группы боевиков, осуществивших 31 декабря 2017 года минометный обстрел территории авиабазы Хмеймим, – говорится в официальном сообщении. – В операции были задействованы все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки в Сирии. На конечном этапе операции группой Сил специальных операций РФ было установлено место базирования диверсионной группы боевиков рядом с западной границей провинции Идлиб. За местом было организовано непрерывное наблюдение российскими беспилотными средствами и назначены высокоточные средства поражения. По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь". Также российской военной разведкой в провинции Идлиб было вскрыто место конечной сборки и хранения террористами ударных беспилотных средств самолетного типа. Ударом высокоточного артиллерийского боеприпаса "Краснополь" склад беспилотников уничтожен".

Минобороны РФ опубликовало видеозаписи, свидетельствующие о проведении этих операций.

Напомним, что вечером 3 января сайт газеты "Коммерсант" сообщил со ссылкой на два военно-дипломатических источника об уничтожении семи самолетов ВКС РФ и ранении десяти военнослужащих в результате минометного обстрела российской авиабазы Хмеймим в Сирии. По информации издания, 31 декабря "боевики одной из террористических группировок обстреляли из минометов российский военный объект в Сирии, вследствие чего были фактически уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда". "Всего, по неофициальным данным, могли пострадать более десяти военнослужащих", – писал военный обозреватель "Коммерсанта" Иван Сафронов.

Информацию об уничтожении российских самолетов на авиабазе "Хмеймим" публиковали агентство Reuters, газета The Guardian и другие авторитетные СМИ. Но все они ссылались на российский "Коммерсант".

После публикации "Коммерсанта" исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) в Telegram-канале отметила, что ни одна группировка за прошедшие несколько дней не взяла на себя ответственность за происшедшее. В CIT добавили, что никто из местных жителей не публиковал видео или фото результатов обстрела российской базы, хотя до сих пор "фотографии последствий инцидентов рядом с авиабазой Хмеймим быстро оказывались в социальных сетях".

4 января министерство обороны РФ подтвердило факт минометного обстрела российской авиабазы Хмеймим в Сирии 31 декабря 2017 года и сообщило о гибели двух военнослужащих в результате этого обстрела. При этом минобороны РФ опровергло сообщения СМИ об уничтожении семи российских самолетов в результате обстрела авиабазы, передает РИА Новости. "Сообщение "Коммерсанта" о якобы "фактическом уничтожении" семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим – фейк", – заявили в минобороны.

В официальном сообщении, которое цитировало РИА Новости, было сказано: "31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром "Хмеймим" подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли... Сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории".

7 января базирующаяся в Лондоне сирийская правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) передала, что около российской авиабазы Хмеймим в Сирии был сбит беспилотный летательный аппарат противника. По сообщению телеканала "Аль-Арабия" об этом инциденте складывалось впечатление, что был сбит ударный БПЛА. Хотя из публикации SOHR очевидным образом этого не следовало. Судя по сообщению SOHR, 6 января был сбит БПЛА, запущенный боевиками одной из "исламских фракций".

Вечером 8 января минобороны РФ сообщило, что в ночь на субботу, 6 января, российские военные успешно отразили атаку боевиками авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе с помощью ударных беспилотников, пострадавших и ущерба в результате нападения нет.

Позже министерство обороны РФ опубликовало фотографии беспилотных самолетов, участвовавших в атаке на российские базы в Сирии в ночь на 6 января. Утверждалось, что военным удалось принудительно посадить не менее трех таких БПЛА, остальные 10 были сбиты или сдетонировали после посадки.

В статье, опубликованной газетой "Красная звезда", официальным печатным органом минобороны РФ, было сказано: "Установлено, что запуск дронов осуществлялся из района населённого пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации "Идлиб", контролируемого вооружёнными формированиями так называемой "умеренной" оппозиции". Населенный пункт Муаззара (другой вариант написания Аль-Маузра) находится на удалении примерно 60 км от авиабазы Хмеймим и 100 км от порта Тартус, которые стали целями атаки. При этом, судя по снимкам, публикуемым минобороны РФ, атака была осуществлена простейшими БПЛА, представляющими собой конструкции из дерева и пенопласта, целостность которых обеспечивалась изолентой.

Телеканал НТВ приводил комментарий главы комитета Совета Федераций по обороне и безопасности, экс-главкома ВКС РФ Виктора Бондарева, заявившего, что поставщиком дронов, которые атаковали российские военные базы в Сирии, "могли быть только США".

Однако американское издание The Daily Beast обращает внимание на тот факт, что за несколько дней до того, как уникальные самопальные дроны обнаружились в ходе атаки, продавец на повстанческом рынке оружия в соцсетях, проживающий в сирийской провинции Идлиб, разместил объявление о продаже точно такой же на вид модели колченогих самодельных дронов с похожим снаряжением.

Наиболее детальным было описание событий, предложенное на специальной пресс-конференции в Москве начальником управления строительства и развития БПЛА генштаба РФ генерал-майором Александром Новиковым. Из его заявления следовало, что беспилотники, атаковавшие российские базы в Сирии, несли боеприпасы со взрывчаткой ТЭН, которую производят, в том числе на Украине. Новиков подчеркивал, что это вещество "не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов". Генерал отметил, что каждый беспилотник, участвовавший в атаке на Хмеймим в Сирии, нес по десять боеприпасов. "Это самодельные взрывные устройства массой около 400 граммов, снаряженные поражающими элементами в виде металлических шариков с радиусом поражения до 50 метров", – сказал он. Полный текст комментария генерала Новикова и новые фотографии были опубликованы на официальной странице минобороны РФ в социальной сети ВКонтакте.





