Командующий КСИР: "Мы и не собирались убивать американских солдат"

Командующий "Корпусом стражей исламской революции" генерал Хосейн Салами заявил, что ракетный удар по военным базам в Ираке, где дислоцированы военнослужащие армии США, не ставил перед собой цели нанести американцам урон в живой силе.

"Не в этом была наша задача. Американские потери не имели для нас принципиального значения. Мы хотели сломить их дух", – сказал он, выступая на экстренном заседании иранского парламента, посвященном обстоятельствам крушения украинского самолета, сбитого ПВО КСИР после вылета из Тегерана.

"Никогда в жизни я не испытывал такого стыда. Мы совершили ошибку, приведшую к гибели людей, в том числе – наших соотечественников. Мы приносим извинения и, конечно, мы выплатим компенсацию", – заявил военачальник.

12 января телеканал CNN сообщил, что за два с половиной часа до иранского ракетного обстрела американское военное командование вывезло большую часть военнослужащих с базы "Айн аль-Асад". Остальные укрылись в убежищах. Охрана базы осталась на посту.

CNN цитирует арабский дипломатический источник, по словам которого, после того, как Иран передал Ираку сообщение о предстоящем ударе, иракская сторона известила американцев. "Американские военнослужащие знали, что база будет атакована. Они не знали, как она будет атакована", – констатирует CNN.

Если ранее можно было задать вопрос, принимала ли иранская сторона в расчет возможность утечки информации об обстреле американцам, то в свете заявления Салами следует спросить, была ли эта утечка запланированной. В то же время нельзя исключать, что генерал просто делает хорошую мину при плохой игре.

Напомним, что в ночь на 8 января был нанесен ракетный удар по военной базе "Айн аль-Асад" на западе Ирака, на которой дислоцированы американские военнослужащие. Также была атакована военная база в Эрбиле, где находились американцы. Удары наносились крылатыми ракетами и баллистическими ракетами малого радиуса действия. Был причинен ущерб. Однако, по утверждению властей США и Ирака, никто не пострадал. Иранский "Корпус стражей исламской революции" взял на себя ответственность за эту атаку.

Вскоре после этого, в период ожидания американского ответного удара, силы ПВО КСИР сбили под Тегераном украинский пассажирский самолет, следовавший в Киев. Погибли 176 человек. Первоначально иранские власти пытались уклониться от ответственности, но потом признали, что самолет был сбит - в результате ошибки зенитчиков. Ответственность за трагедию они возложили на "провокационные действия" США.

По сведениям Организации гражданской авиации Ирана, погибли 176 человек (167 пассажиров и девять членов экипажа). Среди них 146 пассажиров с иранскими паспортами, 10 – с афганскими паспортами, 5 – с канадскими паспортами, 4 – со шведскими паспортами, 2 – с украинскими паспортами. Все члены экипажа были гражданами Украины. Отметим, что эти данные не совпадают со сведениями о гражданстве, опубликованными Украиной и Канадой. Это, очевидно, связано с тем, что власти Ирана указали как иранских граждан всех пассажиров с двойным гражданством.

Украинская сторона ранее сообщала, что в самолете, помимо девяти членов экипажа (граждан Украины), находились 167 пассажиров, в их числе: 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, трое граждан Великобритании, трое граждан Германии и двое граждан Украины. Многие из пассажиров были иранцами с иным гражданством (это касается граждан Канады, Швеции, Германии и Великобритании, летевших этим рейсом). В то же время, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что из 176 человек, находившихся на борту разбившегося в Иране самолета, 138 имели гражданство Канады: в Киеве они должны были пересесть в самолет, направляющийся в Северную Америку. То есть многие пассажиры, вылетавшие из Тегерана по иранским паспортам, тоже имели канадское гражданство.